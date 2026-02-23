Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Γαστούνη, όταν ένας ιδιοκτήτης περιπτέρου και ο γιος του έπεσαν θύματα άγριας επίθεσης από ομάδα τουλάχιστον 20 Ρομά. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, πατέρας και γιος, που ξεκίνησαν για το μεροκάματο, κατέληξαν στο Κέντρο Υγείας με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και σε όλο τους το σώμα.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε έναν ανήλικο να προσπαθεί να τον κλέψει. Κατάφερε να τον συγκρατήσει και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Ωστόσο, προτού προλάβει να φτάσει η δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., στο σημείο κατέφθασαν συγγενείς του ανήλικου, οι οποίοι επιτέθηκαν με πρωτοφανή μανία στους δύο άνδρες.

«Ήρθαν δύο-τρεις και μετά κάλεσαν άλλους δεκαπέντε. Μας χτύπησαν άσχημα με σίδερα, ξύλα και γροθιές. Διέλυσαν το περίπτερο», περιέγραψε το θύμα της επίθεσης, ο οποίος φέρει ράμματα στο κεφάλι και εκδορές σε όλο του το σώμα.

Οργή των κατοίκων

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που κατέγραψαν περαστικοί με τα κινητά τους τηλέφωνα. Στα βίντεο διακρίνεται ένα περιπολικό της αστυνομίας, με τους δράστες ωστόσο να αψηφούν πλήρως την παρουσία των αρχών, συνεχίζοντας να καταστρέφουν την επιχείρηση και να πετούν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί την «κορυφή του παγόβουνου» για την περιοχή της Ηλείας. Η εγκληματικότητα στη Γαστούνη έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, με τις κλοπές και τις επιθέσεις —ακόμη και σε λεωφορεία με ξένους μαθητές— να αποτελούν πλέον καθημερινότητα.

Έκτακτη σύσκεψη για την ασφάλεια

Η αγανάκτηση των κατοίκων οδήγησε σήμερα στη διεξαγωγή έκτακτης σύσκεψης παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Ηλείας. Οι πολίτες ζητούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, η οποία, όπως καταγγέλλουν, έχει πλήξει ανεπανόρθωτα το αίσθημα ασφάλειας στην πόλη τους.

Διαβάστε επίσης