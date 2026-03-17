CENTCOM: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν

Η πλειονότητα των τραυματισμών είναι ελαφριάς φύσης και περισσότεροι από 180 στρατιωτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την CENTCOM.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι περίπου 200 στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί σε επτά χώρες από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Από αυτούς, «δέκα τραυματίστηκαν σοβαρά», διευκρίνισε ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή. «Στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί και περισσότεροι από 180 στρατιωτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά τους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματισμοί καταγράφηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ιράκ και την Ιορδανία.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, το Πεντάγωνο έκανε λόγο για περίπου 140 τραυματίες.

Συνολικά, δεκατρείς Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας: επτά σε επιθέσεις της Τεχεράνης κατά αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, κυρίως στο Κουβέιτ και στη Σαουδική Αραβία, και άλλοι έξι όταν συνετρίβη αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού στο Ιράκ.

Novibet
