Μακελειό στη Βαγδάτη: Σκότωσε με χειροβομβίδες σύζυγο και κουνιάδο - Τραυμάτισε συγγενείς, γείτονες

Ένας άνδρας εκτός ελέγχου, εξαπέλυσε μία φρενήρη επίθεση εναντίον της οικογένειάς του, σκοτώνοντας τη σύζυγό του και τον αδελφό της, ενώ τραυμάτισε και πολλούς άλλους που βρέθηκαν στο σημείο.

Τραυματίες, χωρίς να είναι γνωστός μέχρι στιγμής ο αριθμός, είναι μέλη της οικογένειας, και αρκετοί γείτονες.

Ο δράστης οπλισμένος με χειροβομβίδες και πυρομαχικά εξαπέλυσε τη βίαιη επίθεση στη συνοικία Αλ Χουρίγια της Βαγδάτης, δήλωσαν πηγές ασφαλείας.

Οι προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν ότι ο ύποπτος ήταν υπό την επήρεια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης όταν πραγματοποίησε την επίθεση.

شاب متعاطي كريستال يقتل زوجته وعائلتها ويصيب العشرات في منطقة الحرية ببغداد في وضح النهار

بإستخدام القنابل الهجوميه والبيكيسي.

والمجرم لايزال حرا طليقا.

Οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν εκτεταμένη έρευνα στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή. Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.