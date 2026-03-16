Γκίκας για σκάφος Frontex: «Περίεργο συμβάν, πιθανά το ατύχημα να οφείλεται σε λάθος χειρισμό»

Για το σκάφος της Frontex που βυθίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Καστελόριζο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα μίλησε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας.

Μιλώντας στο Action24 δήλωσε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό μπορεί να οφείλεται σε λάθος χειρισμό από τον κυβερνήτη. «Πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει το σκάφος και να προκληθεί μια μικρή έκρηξη. Το πλοίο βυθίστηκε και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στη Ρόδο. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση των τραυματιών».

Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγονται η πρέσβης της Εσθονίας στην Ελλάδα Karin Rannu, καθώς και ένας Έλληνας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος επέβαινε ως σύνδεσμος των ελληνικών αρχών με τη Frontex.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super Puma στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

