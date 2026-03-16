Καστελόριζο: Τέσσερις τραυματίες από τη βύθιση του σκάφους της Frontex

Ελαφρά τραυματισμένοι είναι τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες στο περιπολικό σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Μαρτίου.

Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγονται η πρέσβης της Εσθονίας στην Ελλάδα Karin Rannu, καθώς και ένας Έλληνας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος επέβαινε ως σύνδεσμος των ελληνικών αρχών με τη Frontex.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super Puma στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Tο εσθονικό περιπολικό προσέκρουσε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού και στη συνέχεια βυθίστηκε.

