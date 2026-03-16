Σκάφος της Frontex με έξι επιβάτες βούλιαξε στο Καστελόριζο - Δύο τραυματίες

Σκάφος της Frontex βούλιαξε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το εσθονικό περιπολικό προσέκρουσε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού και στη συνέχεια βυθίστηκε. Στο σκάφος επέβαιναν έξι άτομα, από τα οποία δύο έχουν τραυματιστεί.

