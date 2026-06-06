Σαν σήμερα το τραγούδι των Rolling Stones αλλάζει τα πάντα - Η ιστορία πίσω από το «Satisfaction»

Ένα χαρακτηριστικό ριφ, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένας διαχρονικός θρύλος

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαν σήμερα το τραγούδι των Rolling Stones αλλάζει τα πάντα - Η ιστορία πίσω από το «Satisfaction»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Στις 6 Ιουνίου 1965, οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το single «(I Can’t Get No) Satisfaction», που έγινε η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία στις ΗΠΑ και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στη σύγχρονη μουσική.
  • Το τραγούδι εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της νεολαίας της δεκαετίας του 1960 απέναντι στην καταναλωτική κοινωνία και τις κοινωνικές προσδοκίες.
  • Το χαρακτηριστικό riff της κιθάρας, που δημιουργήθηκε από τον Κιθ Ρίτσαρντς σε ένα ξενοδοχείο, θεωρήθηκε αρχικά πρόχειρο και επρόκειτο να αντικατασταθεί.
  • Η χρήση του εφέ fuzz στην κιθάρα έδωσε στο τραγούδι τον ξεχωριστό ήχο που το έκανε αμέσως αναγνωρίσιμο, παρά τις αρχικές αντιδράσεις ραδιοφωνικών σταθμών για τους στίχους του.
  • Το «Satisfaction» παραμένει πολιτιστικό ορόσημο και σημαντικό τραγούδι ροκ, με διαρκή επιρροή στη μουσική και την ποπ κουλτούρα πάνω από μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του.
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6 Ιουνίου 1965. Σαν σήμερα, πριν από 61 χρόνια, οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το single «(I Can’t Get No) Satisfaction», ένα τραγούδι που έγινε όχι μόνο η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος στην Αμερική, αλλά και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

Γραμμένο από τους Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, το κομμάτι κατέκτησε γρήγορα την κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεθνή κυριαρχία των Rolling Stones κατά τη δεκαετία του 1960.

Το τραγούδι που έγινε ύμνος μιας γενιάς

Το «Satisfaction» αποτύπωσε με μοναδικό τρόπο τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία της νεολαίας της εποχής. Οι στίχοι του μιλούσαν για την απογοήτευση από την καταναλωτική κοινωνία, τη διαφήμιση και τις κοινωνικές προσδοκίες, θέματα που θεωρούνταν τολμηρά για τα δεδομένα της εποχής.

Η χαρακτηριστική εισαγωγή του τραγουδιού εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα riffs που γράφτηκαν ποτέ, αποτελώντας σημείο αναφοράς για γενιές μουσικών.

Το όνειρο που έγινε επιτυχία

Ένα από τα πιο γνωστά παρασκήνια γύρω από το τραγούδι αφορά τον Κιθ Ρίτσαρντς. Όπως έχει αναφέρει, η βασική μελωδία τού ήρθε ενώ κοιμόταν σε ξενοδοχείο στη Φλόριντα. Ξύπνησε μέσα στη νύχτα, ηχογράφησε πρόχειρα το riff σε ένα κασετόφωνο και ξανακοιμήθηκε.

Όταν άκουσε την ηχογράφηση το επόμενο πρωί, διαπίστωσε ότι μετά το riff υπήρχαν λίγα δευτερόλεπτα με την κιθάρα να ακούγεται και στη συνέχεια περίπου 40 λεπτά... ροχαλητού

Το διάσημο riff που δεν άρεσε στον δημιουργό του

Παρά το γεγονός ότι το riff θεωρείται σήμερα εμβληματικό, ο Κιθ Ρίτσαρντς αρχικά δεν πίστευε ότι θα αποτελούσε την τελική εκδοχή του τραγουδιού. Το αντιμετώπιζε ως μια πρόχειρη ιδέα που θα αντικαθίστατο αργότερα από πνευστά όργανα.

Η χρήση του εφέ fuzz στην κιθάρα ήταν σχετικά νέα για την εποχή και τελικά έδωσε στο τραγούδι τον ξεχωριστό, «βρόμικο» ήχο που το έκανε αμέσως αναγνωρίσιμο.

Οι στίχοι του τραγουδιού προκάλεσαν αντιδράσεις σε ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι θεώρησαν ότι περιείχαν υπαινιγμούς ακατάλληλους για το κοινό της εποχής.

Παρά τις αντιδράσεις, ή ίσως εξαιτίας αυτών, το τραγούδι γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και μετατράπηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο.

Από το 1965 μέχρι σήμερα

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του, το «(I Can’t Get No) Satisfaction» εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχει συμπεριληφθεί σε αμέτρητες λίστες με τα κορυφαία τραγούδια της ροκ, ενώ συνεχίζει να ακούγεται σε συναυλίες, ταινίες, διαφημίσεις και ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο.

Για πολλούς ιστορικούς της μουσικής, το «(I Can’t Get No) Satisfaction» δεν είναι απλώς ένα επιτυχημένο single, αλλά ένα πολιτιστικό ορόσημο που σημάδεψε τη δεκαετία του 1960 και επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της σύγχρονης μουσικής.

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