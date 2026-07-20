Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη: Τη χτύπησε με μανία μπροστά στα μάτια του 3χρονου παιδιού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένας 37χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μανία στην 29χρονη σύζυγό του.

Ο 37χρονος έπειτα από μια έντονη αντιπαράθεση που είχε με τη σύζυγό του τη χτύπησε στα χέρια και στα πόδια, ενώ ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι η επίθεση έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια του μόλις 3 ετών παιδιού τους.

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