Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη: Τη χτύπησε με μανία μπροστά στα μάτια του 3χρονου παιδιού
Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον Ανισαρά Χερσονήσου, με πρωταγωνιστές να είναι ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένας 37χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μανία στην 29χρονη σύζυγό του.
Ο 37χρονος έπειτα από μια έντονη αντιπαράθεση που είχε με τη σύζυγό του τη χτύπησε στα χέρια και στα πόδια, ενώ ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι η επίθεση έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια του μόλις 3 ετών παιδιού τους.
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