Ακρόπολη-επίθεση με μαχαίρι: Είχε στήσει καρτέρι κι ορμούσε σε τουρίστες ο 60χρονος δράστης

Snapshot Ο 60χρονος δράστης της επίθεσης στην Ακρόπολη ήταν γνωστός στις Αρχές και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 8:03 το πρωί στη νότια είσοδο της Ακρόπολης, όπου ο δράστης κραδαίνοντας μαχαίρι απειλούσε και τραυμάτισε ελαφρά δύο Αμερικανούς τουρίστες.

Ο δράστης, πιθανότατα άστεγος, συνελήφθη από αστυνομικούς και είχε στο παρελθόν προσαχθεί ή συλληφθεί για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων κατοχή μαχαιριού και εξύβριση.

Οι τραυματίες παρέλαβαν πρώτες βοήθειες στο σημείο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για περαιτέρω νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Γνώριμος των Αρχών είναι ο 60χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης.

Το συμβάν έλαβε τρία λεπτά μετά τις 8:00 στη νότια είσοδο της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο και μπροστά στα εκδοτήρια εισιτηρίων. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας κραδαίνοντας μαχαίρι απειλούσε διερχόμενους πολίτες και τουρίστες, ενώ κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε κι επιτέθηκε απρόκλητα στους δύο προαναφερθέντες, τραυματίζοντάς τους ελαφρά τραύματα.

Με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν ο δράστης

Σε ό,τι αφορά στον δράστη της επίθεσης, είναι Έλληνας, 60 ετών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο δράστης, ο οποίος είναι πιθανότατα άστεγος, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχόλησε τις Αρχές, ωστόσο, ήταν η πιο σοβαρή... Πριν από περίπου έναν μήνα, στις 12 Ιουνίου συνελήφθη για εξύβριση κι οδηγήθηκε στο ΑΤ Κυψέλης, ενώ πριν από 7 χρόνια είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ για κατοχή μαχαιριού. Κατά το διάστημα 2019-2024 είχε προσαχθεί πολλές φορές για εξακρίβωση στοιχείων.

Στον Ερυθρό Σταυρό οι τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν από τη πρώτη στιγμή μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης κι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Στον έναν έκαναν και τουρνικέ για τον έλεγχο της αιμορραγίας, πριν από τη διακομιδή των δύο τραυματιών. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Διαβάστε επίσης