Ακρόπολη: Η μαρτυρία του βοηθού αρχιφύλακα για την επίθεση με μαχαίρι – Γνώριμος των Αρχών ο δράστης

Snapshot Η επίθεση με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες σημειώθηκε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης γύρω στις 08:03, λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα του χώρου.

Ο δράστης, 60 ετών, γνωστός στις Αρχές και με ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθη αμέσως από την αστυνομία.

Ο άνδρας είχε στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Οι δύο τραυματίες τουρίστες μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο δράστης είχε συλληφθεί προηγουμένως για εξύβριση και κατοχή μαχαιριού, ενώ είχε προσαχθεί πολλές φορές για εξακρίβωση στοιχείων. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος δύο Αμερικανών τουριστών στην περιοχή της Ακρόπολης φέρνει η μαρτυρία του βοηθού αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά το αιματηρό περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι σημειώθηκε εκτός του αρχαιολογικού χώρου.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, βοηθός αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, δήλωσε στο Newsbomb:

«Κάποιος πολίτης επιτέθηκε σε δύο τουρίστες εκτός του αρχαιολογικού χώρου. Για το περιστατικό επιλήφθηκε η Αστυνομία, ενώ καλέσαμε και διασώστες. Ο δράστης συνελήφθη έξω από τον αρχαιολογικό χώρο. Εκείνη την ώρα υπήρχε πολύς κόσμος. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:03, ενώ ο αρχαιολογικός χώρος ανοίγει στις 08:00».

Γνώριμος των Αρχών ο δράστης

Γνώριμος των Αρχών είναι ο 60χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 08:00, στη νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο και μπροστά από τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας κραδαίνοντας μαχαίρι απειλούσε διερχόμενους πολίτες και τουρίστες, μέχρι που επιτέθηκε απρόκλητα στους δύο Αμερικανούς, τραυματίζοντάς τους ελαφρά.

Ο 60χρονος είναι Έλληνας, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανότατα άστεγος. Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχολούσε τις Αρχές. Στις 12 Ιουνίου είχε συλληφθεί για εξύβριση και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, ενώ πριν από επτά χρόνια είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ για κατοχή μαχαιριού. Επιπλέον, κατά το διάστημα 2019-2024 είχε προσαχθεί πολλές φορές για εξακρίβωση στοιχείων.

Εισαγγελικές παραγγελίες για ακούσια νοσηλεία

Ο δράστης είχε κατά το παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα έπειτα από εισαγγελικές παραγγελίες, ωστόσο κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Συγκεκριμένα:

Στις 12 Ιουνίου 2026 οδηγήθηκε στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς» από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό, χωρίς όμως να εντοπιστεί.

Το 2014 είχε μεταφερθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνίου από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης.

Στον «Ερυθρό Σταυρό» οι δύο τραυματίες

Στο σημείο έφτασαν άμεσα μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες. Στον έναν εφαρμόστηκε τουρνικέ για τον έλεγχο της αιμορραγίας πριν από τη διακομιδή τους. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

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