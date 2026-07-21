Ισραήλ: Σκοτωσε ανώτερο διοικητή της Χαμάς που κρατούσε ομήρους στη Γάζα

Snapshot Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και η Σιν Μπετ σκότωσαν τον Αντάμ Ιμπραήμ Σααμπάν Νάσμαν, ανώτερο διοικητή της Χαμάς στη Γάζα, που κρατούσε ομήρους.

Ο Νάσμαν ηγήθηκε της εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και κατείχε πολλές ανώτερες θέσεις στη Χαμάς.

Ο Νάσμαν κρατούσε ως ομήρους αρκετούς πρώην ομήρους, μεταξύ των οποίων τους Ρόμι Γκόνεν, Έμιλι Νταμάρι, Ζιβ και Γκάλι Μπέρμαν, Εϊτάν Μορ, Ματάν Άνγκρεστ και Όμρι Μιράν.

Ο Νάσμαν προσπάθησε να εκπαιδεύσει τρομοκράτες και να προωθήσει την παραγωγή και διανομή όπλων, παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα και θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για την απομάκρυνση απειλών. Snapshot powered by AI

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η Σιν Μπετ (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας) σκότωσαν τον Αντάμ Ιμπραήμ Σααμπάν Νάσμαν, επικεφαλής επιχειρήσεων της ταξιαρχίας της Χαμάς στη Γάζα, το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση το πρωί της Τρίτης. Ο Νάσμαν υπηρέτησε ως διοικητής του τάγματος Νούχμπα και ηγήθηκε της εισβολής της Ταξιαρχίας της Γάζας της Χαμάς στο Ισραήλ κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Κρατούσε επίσης αιχμάλωτους αρκετούς πρώην ομήρους, συμπεριλαμβανομένων των Ρόμι Γκόνεν, Έμιλι Νταμάρι, Ζιβ και Γκάλι Μπέρμαν , Εϊτάν Μορ, Ματάν Άνγκρεστ και Όμρι Μιράν.

«Ένα ακόμα σκουπίδι εστάλη στην γιγάντια χωματερή της Χαμάς στην κόλαση», έγραψε ο πρώην όμηρος Ζβι Μπέρμαν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ελπίζω ότι οι υπόλοιποι φίλοι [του Νασμάν] που δυστυχώς είναι ακόμα ζωντανοί θα καταλάβουν ότι θα έρθει και η δική τους ώρα!». «Είμαι ο Yisrael Chai», κατέληξε ο Μπέρμαν και ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση, επικαλούμενος ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα εβραϊκής αλληλεγγύης και ανθεκτικότητας.

Επιπλέον, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η Σιν Μπετ σημείωσαν ότι ο Νασμάν κατείχε μια σειρά από ανώτερες θέσεις στη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της θητείας του ως αξιωματικός πληροφοριών της Ταξιαρχίας της Πόλης της Γάζας και διοικητής του Τάγματος Αλ-Σάτι. Πρόσφατα, ο Nάσμαν προσπάθησε να εκπαιδεύσει τρομοκράτες από την Ταξιαρχία της Χαμάς στη Γάζα και εργάστηκε για να προωθήσει την παραγωγή και τη διανομή όπλων στα τάγματα της ταξιαρχίας.

«Αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ανοικοδόμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς, κατά παράβαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η Σιν Μπετ, προσθέτοντας ότι τα στρατεύματά τους θα παραμείνουν ανεπτυγμένα στη Γάζα και θα συνεχίσουν να «απομακρύνουν τις απειλές».