FIAT Pandina: Προσφορά με όφελος έως 3.200 ευρώ

Στο πλαίσιο του προγράμματος FIAT Summer Deals, το μοντέλο προσφέρεται με όφελος 3.200 ευρώ, γεγονός που διαμορφώνει την τιμή εκκίνησης στα 15.290 ευρώ για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

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