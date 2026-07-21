FIAT Pandina: Προσφορά με όφελος έως 3.200 ευρώ
Η FIAT προχωρά σε νέα εμπορική ενέργεια για το Pandina, καθιστώντας το ακόμη πιο ελκυστικό για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο και οικονομικό αυτοκίνητο πόλης.
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Στο πλαίσιο του προγράμματος FIAT Summer Deals, το μοντέλο προσφέρεται με όφελος 3.200 ευρώ, γεγονός που διαμορφώνει την τιμή εκκίνησης στα 15.290 ευρώ για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.
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