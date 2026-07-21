Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (21/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (21/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

21/7/2026 8:00:00 πμ21/7/2026 8:00:00 πμΜΑΡΑΘΩΝΑΛΕΩΦ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΠΕΡΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΚΙΟΚΑ, ΣΤΡΙΓΚΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΙΕΞΞΟΔΑ1711Λειτουργία
21/7/2026 8:00:00 πμ21/7/2026 10:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΣΤΗΣΙΧΩΡΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΕΙΟΥ έως κάθετο: Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ848Λειτουργία
21/7/2026 8:00:00 πμ21/7/2026 10:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΘΡΙΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ863Λειτουργία
21/7/2026 8:00:00 πμ21/7/2026 10:00:00 πμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΝΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΗΣ315Εξυπηρέτηση τρίτων
21/7/2026 8:00:00 πμ21/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΝΟ 41-43, ΝΟ 49, ΝΟ 51 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ947Κατασκευές
21/7/2026 8:00:00 πμ21/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 59 - 61 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΝΟ 74 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ945Κατασκευές
21/7/2026 8:00:00 πμ21/7/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ850Λειτουργία
21/7/2026 8:00:00 πμ21/7/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ851Λειτουργία
21/7/2026 8:00:00 πμ21/7/2026 1:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΙΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ316Κατασκευές
21/7/2026 8:00:00 πμ21/7/2026 1:30:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΥ Β απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΒΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ απο κάθετο: ΑΡΒΗΣ έως κάθετο: ΣΟΥΔΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΥΔΟΥ απο κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ έως κάθετο: ΠΑΡΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΤΥΛΑΙΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ Β έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ946Κατασκευές
21/7/2026 8:00:00 πμ21/7/2026 3:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ & ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ496Λειτουργία
21/7/2026 9:00:00 πμ21/7/2026 10:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΘΗΡΙΩΝ έως κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΥΘΗΡΙΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΣ έως κάθετο: ΓΑΛΗΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ839Κατασκευές
21/7/2026 9:00:00 πμ21/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΜΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΟ 116 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ951Κατασκευές
21/7/2026 9:30:00 πμ21/7/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΧΛΟΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 πμ825Λειτουργία
21/7/2026 10:00:00 πμ21/7/2026 12:00:00 μμΦΙΛΟΘΕΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ.481Κατασκευές
21/7/2026 10:30:00 πμ21/7/2026 5:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΚΗΠΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΝΟΥΦΑΡΩΝ - ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - ΑΚΑΚΙΑΣ317Κατασκευές
21/7/2026 11:00:00 πμ21/7/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 14:00 μμ Μονά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΥΔΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 14:00 μμ928Κατασκευές
21/7/2026 12:00:00 μμ21/7/2026 4:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.497Λειτουργία
21/7/2026 1:00:00 μμ21/7/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΕΧΟΥ έως κάθετο: ΘΗΡΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΕΧΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ849Λειτουργία
21/7/2026 1:30:00 μμ21/7/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ827Λειτουργία
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