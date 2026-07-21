Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (21/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|ΜΑΡΑΘΩΝΑ
|ΛΕΩΦ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΠΕΡΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΚΙΟΚΑ, ΣΤΡΙΓΚΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΙΕΞΞΟΔΑ
|1711
|Λειτουργία
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|21/7/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΣΤΗΣΙΧΩΡΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΕΙΟΥ έως κάθετο: Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|848
|Λειτουργία
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|21/7/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΘΡΙΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|863
|Λειτουργία
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|21/7/2026 10:00:00 πμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΝΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΗΣ
|315
|Εξυπηρέτηση τρίτων
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|21/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΝΟ 41-43, ΝΟ 49, ΝΟ 51 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|947
|Κατασκευές
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|21/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 59 - 61 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΝΟ 74 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|945
|Κατασκευές
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|21/7/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|850
|Λειτουργία
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|21/7/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|851
|Λειτουργία
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|21/7/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΙΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
|316
|Κατασκευές
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|21/7/2026 1:30:00 μμ
|ΒΑΡΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΥ Β απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΒΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ απο κάθετο: ΑΡΒΗΣ έως κάθετο: ΣΟΥΔΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΥΔΟΥ απο κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ έως κάθετο: ΠΑΡΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΤΥΛΑΙΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ Β έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
|946
|Κατασκευές
|21/7/2026 8:00:00 πμ
|21/7/2026 3:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ & ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ
|496
|Λειτουργία
|21/7/2026 9:00:00 πμ
|21/7/2026 10:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΘΗΡΙΩΝ έως κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΥΘΗΡΙΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΣ έως κάθετο: ΓΑΛΗΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ
|839
|Κατασκευές
|21/7/2026 9:00:00 πμ
|21/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΜΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΟ 116 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
|951
|Κατασκευές
|21/7/2026 9:30:00 πμ
|21/7/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΧΛΟΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 πμ
|825
|Λειτουργία
|21/7/2026 10:00:00 πμ
|21/7/2026 12:00:00 μμ
|ΦΙΛΟΘΕΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ.
|481
|Κατασκευές
|21/7/2026 10:30:00 πμ
|21/7/2026 5:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΚΗΠΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΝΟΥΦΑΡΩΝ - ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - ΑΚΑΚΙΑΣ
|317
|Κατασκευές
|21/7/2026 11:00:00 πμ
|21/7/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 14:00 μμ Μονά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΥΔΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 14:00 μμ
|928
|Κατασκευές
|21/7/2026 12:00:00 μμ
|21/7/2026 4:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.
|497
|Λειτουργία
|21/7/2026 1:00:00 μμ
|21/7/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΕΧΟΥ έως κάθετο: ΘΗΡΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΕΧΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
|849
|Λειτουργία
|21/7/2026 1:30:00 μμ
|21/7/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ
|827
|Λειτουργία
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