Βάσεις 2026: Πότε ανακοινώνονται - Οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για το πού θα κινηθούν

Snapshot Οι Βάσεις 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν νωρίτερα, πιθανόν πριν το τέλος Ιουλίου.

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο προβλέπεται μικρή πτώση στις Νομικές και Ψυχολογικές σχολές λόγω χαμηλότερων επιδόσεων στα Αρχαία Ελληνικά.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο αναμένεται η μεγαλύτερη άνοδος, ειδικά στις Πολυτεχνικές σχολές, λόγω καλών επιδόσεων στη Φυσική και τα Μαθηματικά.

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο οι Ιατρικές σχολές θα παρουσιάσουν ήπια άνοδο, με την Ιατρική Αθήνας να ξεπερνά τα 19.000 μόρια.

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο οι μεταβολές θα είναι μικρές, με μικρή άνοδο στις υψηλόβαθμες οικονομικές σχολές και σταθερότητα στις σχολές Πληροφορικής. Snapshot powered by AI

Την ανακοίνωση των Βάσεων αναμένουν από μέρα σε μέρα οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων εξετάσεων 2026, ώστε να δουν σε ποια σχολή κατάφεραν την εισαγωγή τους. Σύμφωνα με όσα έχει πει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι φέτος οι Βάσεις να ανακοινωθούν νωρίτερα, ακόμα και πριν το τέλος Ιουλίου.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι τα τελικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν ενδεχομένως ακόμη και πριν από τις 28 του μήνα, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για να οργανώσουν τη μετεγκατάστασή τους και την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας.

Οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για το πού θα κινηθούν οι Βάσεις

Σύμφωνα με τον σύμβουλο σταδιοδρομίας και μαθηματικό Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην ΕΡΤ, οι προβλέψεις βασίζονται σε μαθηματικό μοντέλο που εφαρμόζει εδώ και 14 χρόνια και καλύπτει όλες τις σχολές του μηχανογραφικού. Εξήγησε ακόμη ότι επιλέγει να δημοσιοποιεί τις εκτιμήσεις του μόνο μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών, ώστε να μην επηρεάζονται οι επιλογές των υποψηφίων.

Οι εκτιμήσεις ανά Πεδίο

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρή πτώση σε Νομικές και Ψυχολογίες

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, στις Νομικές Σχολές αναμένεται μικρή υποχώρηση των βάσεων, λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Εκτίμησε ότι η Νομική Αθήνας θα διαμορφωθεί περίπου στα 17.750 μόρια και η Νομική Κομοτηνής στα 16.575 μόρια.

Η πτώση, όπως είπε, εκτιμάται στα 120-150 μόρια, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις Ψυχολογίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου οι βάσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά περίπου 125-175 μόρια.

«Οι χειρότερες επιδόσεις στα Αρχαία φέρνουν μια μικρή πτώση στις βάσεις, κάτι που τελικά ευνοεί αρκετούς υποψηφίους, καθώς θα εισαχθούν σε σχολές που ίσως δεν πίστευαν ότι μπορούσαν να πετύχουν», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Φιλολογία Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπει σημαντική άνοδο περίπου 773 μορίων, αποδίδοντάς την στην αλλαγή του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Αντίθετα, επισήμανε ότι τόσο στη Φιλολογία Αθήνας όσο και στη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να μένουν κενές θέσεις, παρά το υψηλό ενδιαφέρον που παραδοσιακά συγκεντρώνουν οι σχολές.

Για τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης εκτίμησε ότι η Αθήνα θα κινηθεί περίπου στις 16.000 μονάδες, παραμένοντας μια σταθερή επιλογή για τους υποψηφίους, παρά τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος.

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Η μεγαλύτερη άνοδος στις Πολυτεχνικές σχολές

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται η μεγαλύτερη άνοδος των βάσεων. Όπως εξήγησε ο κ. Στρατηγάκης, οι εξαιρετικές επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική και οι καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά οδηγούν σε σημαντική αύξηση των βάσεων.

Οι εκτιμήσεις του περιλαμβάνουν:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.850 μόρια (+460)

περίπου (+460) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΠΘ: περίπου 18.560 μόρια (+600)

περίπου (+600) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Πάτρας: άνοδος περίπου 925 μορίων

άνοδος περίπου Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.650 μόρια

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια οι υποψήφιοι στρέφονται περισσότερο προς τους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς, σε αντίθεση με τους Πολιτικούς Μηχανικούς που κυριαρχούσαν πριν από την οικονομική κρίση, γεγονός που συνδέεται με τις μεταβολές στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία.

Σημαντικές αυξήσεις προβλέπονται και στις σχολές Θετικών Επιστημών.

Ο κ. Στρατηγάκης ανέφερε ότι στα Μαθηματικά Αθήνας η άνοδος μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.200 μόρια και στα Μαθηματικά Θεσσαλονίκης τα 1.187 μόρια.

Αντίθετα, στο Τμήμα Φυσικής Θεσσαλονίκης εκτίμησε πτώση περίπου 1.518 μορίων, καθώς μειώθηκε ο συντελεστής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Πάνω από 19.000 μόρια η Ιατρική Αθήνας

Στις Ιατρικές Σχολές προβλέπεται επίσης άνοδος, αλλά ηπιότερη σε σχέση με τις Πολυτεχνικές.

Ειδικότερα εκτίμησε ότι:

Ιατρική Αθήνας: περίπου 19.000 μόρια

περίπου Ιατρική Αλεξανδρούπολης: περίπου 18.350 μόρια, από 17.975 πέρυσι.

Η άνοδος στις Ιατρικές υπολογίζεται μεταξύ 200 και 400 μορίων, συμπαρασύροντας ανοδικά και τις Οδοντιατρικές και Φαρμακευτικές σχολές.

Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και εδώ οι πολύ καλές επιδόσεις στη Φυσική, ενώ οι ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις στη Βιολογία συγκράτησαν τις αυξήσεις.

«Η Φυσική έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα των Πανελλαδικών. Τη μία χρονιά γράφουν όλοι άριστα, την άλλη σχεδόν κανείς, δημιουργώντας έντονες διακυμάνσεις στις βάσεις», ανέφερε.

Αξιοσημείωτη χαρακτήρισε και την αύξηση στις σχολές Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής. Στη βαθμολογική ζώνη των 13.000 έως 15.000 μορίων, οι βάσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν έως και κατά 800 μόρια.

Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υποψήφιοι με μεσαίες επιδόσεις στη Χημεία και τη Βιολογία πέτυχαν πολύ υψηλές βαθμολογίες στη Φυσική, γεγονός που ανέβασε αισθητά τις συνολικές επιδόσεις τους.

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 Eurokinissi

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρές μεταβολές στις Οικονομικές σχολές

Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο οι μεταβολές αναμένονται περιορισμένες. Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, οι χαμηλότερες επιδόσεις στο μάθημα της Οικονομίας αντισταθμίστηκαν από τις καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά.

Όπως ανέφερε, οι άριστες βαθμολογίες στην Οικονομία ήταν περίπου οι μισές σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα φετινά θέματα ήταν αισθητά δυσκολότερα.

Έτσι, στις υψηλόβαθμες οικονομικές σχολές αναμένεται μικρή άνοδος, περίπου 50 μορίων, ενώ στις χαμηλότερες σχολές προβλέπεται μικρή πτώση.

Η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα 18.450 μόρια, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Αναφερόμενος στις σχολές Πληροφορικής, ο Στράτος Στρατηγάκης σημείωσε ότι παραμένει άγνωστο αν η αυξημένη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις απολύσεις σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει επηρεάσει τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Όπως είπε, αυτό θα φανεί μόνο όταν ανακοινωθούν οι βάσεις και δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία των πρώτων προτιμήσεων.

Παράλληλα επισήμανε ότι, παρά τις ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας, η εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, όπου οι αποδοχές των εξειδικευμένων μηχανικών και προγραμματιστών παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

Διαβάστε επίσης