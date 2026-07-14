Πανελλήνιες - Βάσεις: Πιθανώς νωρίτερα φέτος, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

Snapshot Οι βάσεις εισαγωγής για τις Πανελλήνιες 2026 ενδέχεται να ανακοινωθούν νωρίτερα από το τέλος Ιουλίου, πιθανόν πριν τις 28 του μήνα.

Στόχος είναι οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για να οργανώσουν τη μετεγκατάσταση και την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας.

Οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα αφορούν μόνο μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Α' και Β' Γυμνασίου και δεν θα εφαρμοστούν άμεσα.

Το ισχύον σύστημα των Πανελλαδικών θεωρείται κορεσμένο, αλλά οι μαθητές που ήδη φοιτούν στο Λύκειο ή στη Γ' Γυμνασίου δεν θα επηρεαστούν από τις αλλαγές.

Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί σταδιακά και με επαρκή χρόνο προσαρμογής, βασισμένη στις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου. Snapshot powered by AI

Νωρίτερα από το τέλος Ιουλίου είναι πιθανόν να ανακοινωθούν φέτος οι βάσεις εισαγωγής για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, όπως είπε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζοντας την πρόθεση του υπουργείου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι τα τελικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν πριν από το τέλος Ιουλίου, ενδεχομένως ακόμη και πριν από τις 28 του μήνα, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για να οργανώσουν τη μετεγκατάστασή τους και την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας.

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που εξετάζονται για το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν άμεσα. Όπως τόνισε, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα αφορά μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Α' και τη Β' Γυμνασίου και θα βασιστεί στις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου, η οποία έχει ήδη συσταθεί.

Η κ. Ζαχαράκη επισήμανε μιλώντας στη Ναυτεμπορική ότι το ισχύον σύστημα των Πανελλαδικών έχει πλέον φτάσει στα όριά του, ωστόσο υπογράμμισε πως δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι μαθητές που βρίσκονται ήδη στο Λύκειο ή όσοι φοιτούν σήμερα στη Γ' Γυμνασίου, διαβεβαιώνοντας ότι οι όποιες αλλαγές θα υλοποιηθούν σταδιακά και με επαρκή χρόνο προσαρμογής.

Διαβάστε επίσης