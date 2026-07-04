Πανελλήνιες 2026: Οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Πώς να συμπληρώσετε το Μηχανογραφικό

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πανελλήνιες 2026: Οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Πώς να συμπληρώσετε το Μηχανογραφικό
EUROKINISSI.
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
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  • Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τις σχολές και τα ειδικά μαθήματα για τις Πανελλήνιες 2026 και μετά.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
  • Η διαδικασία συμπλήρωσης επιτρέπει προσωρινή αποθήκευση και αλλαγές μέχρι την οριστικοποίηση, η οποία κλειδώνει το μηχανογραφικό και δεν επιτρέπει περαιτέρω τροποποιήσεις.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μόνο τις σχολές για τις οποίες πληρούν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, με βάση τις βαθμολογίες τους.
  • Κάθε τμήμα έχει διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα, επηρεάζοντας τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος ανά σχολή.
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Από το υπουργείο Παιδείας, έχουν ήδη ανακοινωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και εφεξής, για εισαγωγή στα ΑΕΙ, στις ΑΕΑ, στις σχολές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, στη ΣΣΑΣ, στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις ΑΕΝ, στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις ΑΣΤΕ.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.

Πώς θα συμπληρώσετε σωστά το Μηχανογραφικό Δελτίο

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2026, οι υποψήφιοι περνούν πλέον στην επόμενη φάση της διαδικασίας, αυτή της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου, όσοι θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξέδωσαν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που τους είναι απαραίτητος για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή παράλληλου μηχανογραφικού.

Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους ένα διάστημα περίπου 10-15 ημερών για να μελετήσουν, να αποθηκεύσουν προσωρινά και να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους. Η προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Παιδείας.

Σημειώνεται ότι, ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως όσοι ανήκουν στο 5% των σοβαρών παθήσεων, ακολουθούν ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα, με τις δικές τους αιτήσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Αναλυτικά η διαδικασία

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με μια απλή αλλά αυστηρή διαδικασία:

  • Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr.
  • Σύνδεση: Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του.
  • Προσωρινή Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
  • Οριστικοποίηση: Όταν η λίστα είναι έτοιμη, ο υποψήφιος επιλέγει «Οριστικοποίηση». Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου. Καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά από αυτό το βήμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το σύστημα «φιλτράρει» αυτόματα τις σχολές. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των οποίων την ΕΒΕ πιάνει με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις.

Οι Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για διαφορετικές σχολές του ίδιου πεδίου.

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