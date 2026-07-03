Πανελλήνιες 2026: Βγήκαν τα αποτελέσματα στα ειδικά μαθήματα

Πού θα δείτε αναλυτικά τις βαθμολογίες σας 

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Πανελλήνιες 2026: Βγήκαν τα αποτελέσματα στα ειδικά μαθήματα
EUROKINISSI
ΠΑΙΔΕΙΑ
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Aνακοινώθηκαν σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα. Πλέον οι βαθμολογίες των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά και Μουσικά μαθήματα καθώς και στα αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας των αποτελεσμάτων στο https://results.it.minedu.gov.gr. Παράλληλα έχει εκκινήσει και η διαδικασία αποστολής των βαθμολογιών μέσω SMS.

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Οι βαθμολογίες είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα, όπου οι υποψήφιοι καλούνται να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, γραμμένα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα οι βαθμολογικές καταστάσεις αναρτώνται στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αναγράφονται μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων και οι βαθμολογίες τους ανά μάθημα.

Μετά και τη σημερινή ανακοίνωση των βαθμολογιών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά και Μουσικά μαθήματα και τα Αγωνίσματα η σκυτάλη θα δοθεί στην συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού περίοδο κατά την οποία οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους, ενώ προς το τέλος Ιουλίου αναμένεται η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, που θα κρίνει οριστικά την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια της χώρας.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς υπολογίζονται τα μόρια στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα

Ο υπολογισμός των επιπλέον μορίων γίνεται πολλαπλασιάζοντας τον βαθμό του ειδικού μαθήματος με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και στη συνέχεια επί 1.000. Για παράδειγμα, βαθμός 18 σε ειδικό μάθημα με συντελεστή βαρύτητας 20% αποδίδει 3.600 μόρια (18 × 0,20 × 1.000), τα οποία προστίθενται στα μόρια που προκύπτουν από τα τέσσερα βασικά μαθήματα.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, κάθε βαθμός υπολογίζεται ξεχωριστά με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Αντίστοιχα, για τις σχολές που δέχονται περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, λαμβάνεται υπόψη ο υψηλότερος βαθμός που πέτυχε ο υποψήφιος στις γλώσσες στις οποίες εξετάστηκε.

Οι επιδόσεις στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική διαμόρφωση των μορίων, ιδιαίτερα για την εισαγωγή σε σχολές όπως οι Αρχιτεκτονικές, οι Ξένων Γλωσσών, οι Σχολές Καλών Τεχνών, τα ΤΕΦΑΑ και άλλα τμήματα που απαιτούν ειδική εξέταση ή πρακτικές δοκιμασίες.

H εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ για να υπολογίσετε εύκολα και γρήγορα και τα μόρια

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους από τις επιδόσεις τους στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα και τα λοιπά Μαθήματα Προσανατολισμού και Γενικής Παιδείας μέσω της εφαρμογής https://markcalc.it.minedu.gov.gr/. Η διαδικασία είναι άμεση και δίνεται στους υποψηφίους η δυνατότητα να δουν άμεσα τα μόρια που συγκεντρώνουν για κάθε Τμήμα ή Σχολή του Πεδίου ή Τομέα τους. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τους γραπτούς βαθμούς και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Ο βασικός κανόνας για τον υπολογισμό μορίων στις Πανελλήνιες προβλέπει ότι ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος (στην κλίμακα 0-20) πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Τα τέσσερα γινόμενα προστίθενται και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με το 1000.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026 και Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: Οι φετινοί συντελεστές ΕΒΕ των σχολών και των μαθημάτων

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Σχολής (ΕΒΕ), είναι η ελάχιστη επίδοση, που πρέπει να επιτύχουν οι υποψήφιοι, για να μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή για την εισαγωγή τους στη σχολή. Κάθε σχολή θέτει Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής τη μέση επίδοση ( Μέσος Όρος Μ.Ο.) όλων των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα του τομέα ή της ειδικότητας που εξετάζονται οι μαθητές, επί ένα συντελεστή ο οποίος κυμαίνεται από το 0,8 έως το 1,2. Οι υποψήφιοι για να δουν αν πληρούν το κριτήριο της ΕΒΕ σχολής συγκρίνουν το μέσο όρο της βαθμολογίας τους στην κλίμακα του 20, με την ΕΒΕ σχολής. Οι ΕΒΕ στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τις φετινές Πανελλήνιες έχουν ανακοινωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ 2026) τόσο των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων καθώς και οι Συντελεστές Ε.Β.Ε. για ειδικά μαθήματα, μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες.

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