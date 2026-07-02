Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

Snapshot Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο ηλεκτρονικά έως την προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, χρησιμοποιώντας κωδικό εξετάσεων και προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Το σύστημα επιτρέπει την προσωρινή αποθήκευση και αλλαγή επιλογών πριν την οριστικοποίηση.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής φιλτράρει αυτόματα τις επιλέξιμες σχολές βάσει βαθμολογίας, ενώ κάθε τμήμα έχει διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα. Snapshot powered by AI

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2026, οι υποψήφιοι περνούν πλέον στην επόμενη φάση της διαδικασίας, αυτή της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου, όσοι θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξέδωσαν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που τους είναι απαραίτητος για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή παράλληλου μηχανογραφικού.

Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους ένα διάστημα περίπου 10-15 ημερών για να μελετήσουν, να αποθηκεύσουν προσωρινά και να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους. Η προθεσμία για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Παιδείας.

Σημειώνεται ότι, ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως όσοι ανήκουν στο 5% των σοβαρών παθήσεων, ακολουθούν ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα, με τις δικές τους αιτήσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Αναλυτικά η διαδικασία

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με μια απλή αλλά αυστηρή διαδικασία:

Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr.

Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr. Σύνδεση : Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του.

: Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του. Προσωρινή Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Οριστικοποίηση: Όταν η λίστα είναι έτοιμη, ο υποψήφιος επιλέγει «Οριστικοποίηση». Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου. Καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά από αυτό το βήμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το σύστημα «φιλτράρει» αυτόματα τις σχολές. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των οποίων την ΕΒΕ πιάνει με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις.

Οι Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για διαφορετικές σχολές του ίδιου πεδίου.

Διαβάστε επίσης