Πανελλήνιες 2026: Υψηλές βαθμολογίες στη Φυσική, κάτω από τη βάση οι μισοί σε Μαθηματικά και Αρχαία

Το μάθημα – έκπληξη με 30% αριστούχους και οι «παγίδες» που έριξαν χιλιάδες υποψηφίους στις εφετινές πανελλαδικές εξετάσεις

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Πανελλήνιες 2026: Υψηλές βαθμολογίες στη Φυσική, κάτω από τη βάση οι μισοί σε Μαθηματικά και Αρχαία
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ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Στις πανελλήνιες 2026, το 30,06% των υποψηφίων έγραψε άριστα στη Φυσική, σημαντική αύξηση σε σχέση με το 9,39% πέρυσι.
  • Περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους έγραψαν κάτω από τη βάση στα Αρχαία Ελληνικά (55,67%), στα Μαθηματικά (50,59%) και στην Ιστορία (52,10%).
  • Τα ποσοστά αριστούχων στα Μαθηματικά, τη Χημεία, την Ιστορία και την Πληροφορική παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με μικρή βελτίωση.
  • Υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση σημειώθηκαν επίσης στα μαθήματα Οικονομίας (48,09%), Πληροφορικής και Χημείας (περίπου 41%).
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίζουν τα μόριά τους μέσω ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, ενώ εκκρεμεί η ανακοίνωση αποτελεσμάτων σε ειδικά μαθήματα και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
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Συνολικά 89.032 υποψήφιοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από αυτούς, οι 75.109 υποψήφιοι προέρχονται από τα ΓΕΛ και οι 13.923 από τα ΕΠΑΛ.

Η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων στις εφετινές πανελλαδικές εξετάσεις «δείχνει» και για εφέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων –με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη Φυσική– και ταυτόχρονα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση.

Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν άριστα (18 – 20) κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με μεγάλη εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής και, όπως αναμενόταν, το μάθημα των Λατινικών.

Στη Φυσική, το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18 και μάλιστα, το 20,57% αφορά τις βαθμολογίες 19 – 20. Πέρυσι, το ποσοστό αριστούχων στο μάθημα της Φυσικής ανήλθε σε μόλις 9,39%.

Όσον αφορά τα Λατινικά, το 22,65% των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία 18 – 20.

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινούνται τα ποσοστά αριστούχων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (1,12%) και των Αρχαίων Ελληνικών (1,51%). Οι αριστούχοι στο μάθημα των Αρχαίων είναι σημαντικά μειωμένοι σε σύγκριση με πέρυσι (2,29%).

Σε χαμηλά επίπεδα είναι και τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν βαθμό πάνω από 18 στο μάθημα της Οικονομίας (14,22% το 2026, 29,33% πέρυσι) και της Βιολογίας (12,51% το 2026, 19,47% πέρυσι).

Άριστα έγραψαν στο μάθημα των Μαθηματικών, το 8,34%, στην Ιστορία το 13,69% στη Χημεία 15,87% και στην Πληροφορική 16,41%, ποσοστά που κινούνται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την περυσινή χρονιά, αλλά κάπως βελτιωμένα.

Τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

Το υψηλότερο ποσοστό γραπτών με βαθμολογία κάτω του 10 καταγράφεται στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, ενώ, για μία ακόμη χρονιά, τα Μαθηματικά και η Ιστορία «φιγουράρουν» στα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, καθώς περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους δεν κατάφεραν να γράψουν πάνω από 10.

Το 55,67% των υποψηφίων έγραψαν κάτω από τη βάση στα Αρχαία Ελληνικά, με το 40,85% να συγκεντρώνεται στις βαθμολογίες 5 έως 10.

Όσον αφορά την Ιστορία, το 52,10% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, ποσοστό που κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα με την περυσινή χρονιά.

Στα Μαθηματικά, οι μισοί υποψήφιοι έγραψαν κάτω από τη βάση (50,59%), ποσοστό που όμως, είναι χαμηλότερο συγκριτικά με την περυσινή χρονιά κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες (59,12%).

Επιπλέον, υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι και στα μαθήματα της Οικονομίας, της Πληροφορικής και της Χημείας. Στην Οικονομία, οι υποψήφιοι έγραψαν κάτω από 10 σε ποσοστό 48,09%. Στην Πληροφορική και τη Χημεία, τα αντίστοιχα ποσοστά κινήθηκαν στο 41%.

Υπολογισμός μορίων και τα επόμενα βήματα

Από σήμερα, οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια και για τη διευκόλυνση στον υπολογισμό, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόρια για κάθε Τμήμα / Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη εδώ.

Ακόμη, εκκρεμεί η ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων ολοκληρώθηκαν σήμερα και στις Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες, που ολοκληρώνονται αύριο (26/06).

Το επόμενο –και τελευταίο– βήμα για τους υποψήφιους πριν από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών, αποτελεί η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, για την οποία εκκρεμούν οι ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλλουν μηχανογραφικό ή / και παράλληλο μηχανογραφικό. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται στα Λύκεια των υποψηφίων μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2026.

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