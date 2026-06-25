Μηχανογραφικό 2026: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και τα επόμενα βήματα για τους υποψήφιους

Snapshot Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 έχουν ανακοινωθεί και είναι διαθέσιμες στα Λύκεια και ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους υποψηφίους και θα καθορίσει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας στα Λύκεια έως τις 30 Ιουνίου 2026 για να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους.

Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την έκδοση κωδικού σε τελειόφοιτους που δεν συμμετείχαν στις πανελλαδικές και σε όσους διεκδικούν θέση με το 10% χωρίς νέα εξέταση.

Οι τελικές βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου, ενώ οι διαδικασίες υποβολής μηχανογραφικών θα ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μετά από μήνες προετοιμασίας και αναμονής, οι μαθητές ενημερώνονται πλέον για τις επιδόσεις τους και στρέφουν το ενδιαφέρον στο επόμενο καθοριστικό βήμα, τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που θα κρίνει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι βαθμολογίες έχουν ήδη αναρτηθεί σε όλα τα Λύκεια της χώρας, με τις καταστάσεις να περιλαμβάνουν αποκλειστικά τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τις επιδόσεις του ανά εξεταζόμενο μάθημα, χωρίς προσωπικά στοιχεία.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εισάγοντας τον οκταψήφιο κωδικό τους καθώς και τα τέσσερα πρώτα γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλλει αίτηση, λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, ακολουθεί η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, ενώ, τα τελικά αποτελέσματα και οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουλίου.

Διαδικασία μηχανογραφικού και κωδικοί ασφαλείας

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να απευθύνονται στα Λύκεια προκειμένου να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), απαραίτητο για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή παράλληλου μηχανογραφικού.

Το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι, σε έκτακτες περιπτώσεις, η διαδικασία δημιουργίας κωδικού θα συνεχιστεί και στις ημέρες του Ιουλίου που τα σχολεία θα παραμένουν ανοιχτά.

Δικαίωμα έκδοσης κωδικού έχουν και οι τελειόφοιτοι που δεν συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε να μπορούν να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές των ετών 2024 ή 2025 και διεκδικούν εφέτος θέση με το 10% χωρίς νέα εξέταση, μπορούν επίσης να αποκτήσουν κωδικό για την υποβολή μηχανογραφικού, αξιοποιώντας τα μόρια της τελευταίας τους εξέτασης.

Όσοι παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας και θα καταθέσουν μηχανογραφικό μετά την ολοκλήρωση αυτών των εξετάσεων.

Οι διαδικασίες για την έκδοση κωδικών και την υποβολή μηχανογραφικών αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου.

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