Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ανακοινώθηκαν λίγα λεπτά νωρίτερα από την ώρα (13:00) που είχε ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας.

Οι καταστάσεις αναρτήθηκαν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, εμπεριέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Οι υποψήφιοι βλέπουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επίσης, εφόσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση, έλαβαν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσουν νεότερες πληροφορίες για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

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