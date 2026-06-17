Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις Βάσεις - Τι ισχύει για αποτελέσματα και Μηχανογραφικό

Snapshot Οι Πανελλήνιες 2026 ολοκληρώθηκαν για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ενώ οι ειδικές εξετάσεις και οι υγειονομικές δοκιμασίες συνεχίζονται έως τα τέλη Ιουνίου.

Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου γίνεται ηλεκτρονικά από τις αρχές Ιουλίου, με διαδικασία που περιλαμβάνει προσωρινή αποθήκευση και οριστικοποίηση, μετά την οποία δεν επιτρέπονται αλλαγές.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) φιλτράρει αυτόματα τις σχολές που μπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος, ενώ κάθε τμήμα ορίζει διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα.

Τα αποτελέσματα των Πανελληνίων αναμένονται στα τέλη Ιουνίου και οι βάσεις εισαγωγής περίπου στα τέλη Αυγούστου, με εκτιμήσεις για πτώση των βάσεων σε πολλά επιστημονικά πεδία λόγω της δυσκολίας κάποιων θεμάτων.

Πτωτικές τάσεις στις βάσεις αναμένονται κυρίως στα 1ο, 2ο, 3ο και 4ο επιστημονικά πεδία, με σημαντική μείωση αριστούχων και διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη δυσκολία των μαθημάτων σε κάθε πεδίο. Snapshot powered by AI

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 έχουν ολοκληρωθεί για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, ενώ στις 15 Ιουνίου ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους και οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ και το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται σταδιακά και στα επόμενα στάδια της διαδικασίας: τη συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου, τα αποτελέσματα και τις Βάσεις.

Σημειώνεται ότι, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων διεξάγονται έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Επομένως η διαδικασία του Μηχανογραφικού θα ξεκινήσει όταν έχουν ολοκληρωθεί και αυτά τα στάδια των εξετάσεων. Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, παρόλα αυτά, αποτελεί «κλειδί» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς συχνά αποδεικνύεται εξίσου σημαντική με τις γραπτές επιδόσεις των υποψηφίων.

Πότε υποβάλλεται το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026

Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου για την πλειονότητα των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) πραγματοποιείται παραδοσιακά εντός του Ιουλίου.

Έκδοση κωδικών: Από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Λύκειά τους για να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password).

Περίοδος υποβολής: Η επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει στις αρχές Ιουλίου. Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους ένα διάστημα περίπου 10-15 ημερών για να μελετήσουν, να αποθηκεύσουν προσωρινά και να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους.

Σημειώνεται ότι, ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως όσοι ανήκουν στο 5% των σοβαρών παθήσεων, ακολουθούν ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα, με τις δικές τους αιτήσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με μια απλή αλλά αυστηρή διαδικασία:

Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr. Σύνδεση: Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του. Προσωρινή Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Οριστικοποίηση: Όταν η λίστα είναι έτοιμη, ο υποψήφιος επιλέγει «Οριστικοποίηση». Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου. Καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά από αυτό το βήμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το σύστημα «φιλτράρει» αυτόματα τις σχολές. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των οποίων την ΕΒΕ πιάνει με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις.

Οι Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για διαφορετικές σχολές του ίδιου πεδίου.

Η πραγματική επιθυμία: Η σειρά προτίμησης πρέπει να αντατοκρίνεται στα πραγματικά «θέλω» του υποψηφίου και όχι αποκλειστικά στις βάσεις των σχολών. Το σύστημα εξετάζει τις επιλογές με τη σειρά που έχουν δηλωθεί.

Πότε ανακοινώνονται αποτελέσματα και Βάσεις

Από όταν τελειώσουν οι εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να περιμένουν ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς αυτά αναμένονται, όπως κάθε χρόνο, γύρω στα τέλη Ιουνίου.

Λίγο περισσότερο θα χρειαστεί να περιμένουν και για να δουν πού τελικά πέτυχαν την εισαγωγή τους, καθώς παραδοσιακά οι Βάσεις των ΑΕΙ ανακοινώνονται περίπου στα τέλη Αύγουστου.

Πού θα κυμανθούν οι Βάσεις

Λιγότερους αριστούχους φαίνεται πως θα δούμε φέτος κατά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελληνίων, καθώς κάποια από τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα. Την ίδια ώρα όμως υπήρχαν μαθήματα, στα οποία οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούσαν να πετύχουν καλές επιδόσεις.

Τα Αρχαία, η Ιστορία, η Χημεία και η Οικονομία ήταν φέτος τα μαθήματα που δυσκόλεψαν αρκετά τους υποψηφίους των πανελλήνιων, ενώ από την άλλη, τα Μαθηματικά και η Φυσικά είχαν δύσκολα θέματα κι έτσι θα ξεχωρίσουν οι υποψήφιοι με υψηλότερες επιδόσεις.

Όσον αφορά στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στη Βιολογία και την Πληροφορική, τα θέματα κινήθηκαν σε πιο αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας.

Η γενική εικόνα των γραπτών που έχουν βαθμολογηθεί έως τώρα δείχνει ότι οι πολύ υψηλές βαθμολογίες πιθανόν θα είναι λιγότερες σε κάποια πεδία, χωρίς όμως να αναμένονται μεγάλες ανατροπές στις βάσεις. Έτσι δεν αναμένονται βαθμολογικές εκπλήξεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις βάσεων ανά επιστημονικών πεδίο:

1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η εικόνα παρουσιάζει πτωτικές τάσεις ειδικά στις υψηλόβαθμες Σχολές (Νομική, Ψυχολογία). Στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές θα υπάρξουν μικρές μεταβολές, καθώς η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) συνεχίζει να θέτει το ελάχιστο όριο εισόδου.

2ο Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Εδώ παρατηρείται πτωτική τάση ξεκινώντας από τις περιζήτητες σχολές. Στις πολυτεχνικές σχολές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), στα Μαθηματικά / Φυσικά Τμήματα αναμένεται πτώση.

3ο Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Στο κατ’ εξοχήν πεδίο των αριστούχων, η Βιολογία αποτελεί τον ρυθμιστή. Οι αυξημένες απαιτήσεις στο μάθημα αυτό, σε συνδυασμό με τη Χημεία, αναμένεται να πιέσουν τις βάσεις προς τα κάτω. Στις Ιατρικές Σχολές εκτιμάται πτώση, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσεγγίσουν το απόλυτο άριστα (19-20) θα είναι μειωμένος.

4ο Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Πτωτική τάση: Η Πληροφορική θα δώσει πολλά 18άρια και 19άρια, όμως η Οικονομία και τα Μαθηματικά θα λειτουργήσουν ως ισχυρό φρένο λόγω της δυσκολίας της. Στα δημοφιλή Τμήματα (Πληροφορικής, Οικονομικά Αθήνας) οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα, καθώς η άνοδος από την Πληροφορική θα εξουδετερωθεί από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία.

Στα Περιφερειακά Τμήματα αναμένεται να υπάρξουν μικρές μεταβολές, με την ΕΒΕ να καθορίζει τη δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού.

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