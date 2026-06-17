Πανελλήνιες 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω γραπτού μηνύματος

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών μπορούν έως τις 23 Ιουνίου να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους, ώστε να λάβουν με SMS τις βαθμολογίες και τη σχολή εισαγωγής τους.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πανελλήνιες 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω γραπτού μηνύματος
Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Άνοιξε η πλατφόρμα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών 2026 να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό κινητού τους έως τις 23 Ιουνίου.
  • Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην πλατφόρμα https://smsresults.minedu.gov.gr/ με τον οκταψήφιο κωδικό και τα αρχικά τους στοιχεία για να δηλώσουν ή να τροποποιήσουν τον αριθμό κινητού.
  • Η ενημέρωση για βαθμολογίες και σχολή εισαγωγής θα γίνεται μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης με μοναδικό κωδικό (OTP).
  • Η υπηρεσία λειτουργεί από το 2021 από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.
  • Η ενημέρωση μέσω SMS είναι συμπληρωματική, καθώς οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘΑ και των σχολικών καταλόγων.
Snapshot powered by AI

Άνοιξε από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) θα μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (sms) για τις βαθμολογίες και τα τελικά τους αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα https://smsresults.minedu.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αναλυτικότερα, απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους ή να τον τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού (One Time Password) που θα αποσταλεί στο κινητό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (SMS) για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους.

Σημειώνεται, ότι η εν λόγω υπηρεσία αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το 2021 από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ ΑΕ (GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική́ Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Τέλος, υπενθυμίζεται η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά, καθώς όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους, ούτως ή άλλως, από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr , πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Έλληνες προτιμούν υβριδικά αυτοκίνητα: 56,1% πωλήσεις τον Μάιο με άνοδο 8,5%

03:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω γραπτού μηνύματος

03:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράκ – Νορβηγία 1-4: Όταν έχεις Χάαλαντ, όλα γίνονται εύκολα...

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Τα πρώτα ιρανικά τάνκερ έσπασαν τον αμερικανικό αποκλεισμό έπειτα από δύο μήνες – Μετέφεραν 3,8 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Ε65: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Πώς θα κινηθούν τα οχήματα

01:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2023 και 1Κ/2026: Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά»

01:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Σε νέο υψηλό ο Dow Jones – Υποχώρησαν S&P και Nasdaq

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συντριβή μαχητικού Su-24 στην περιφέρεια Χμελνίτσκι – Νεκροί οι δύο πιλότοι

00:34ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία - Σενεγάλη 3-1: Με ρεκόρ και γκολάρες του Εμπαπέ μπήκε με το «δεξί» στο Μουντιάλ 2026

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο νομός της Κρήτης που είναι πρώτος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις 2026

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 34χρονος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για τις γυναίκες της περιοχής

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Καταλανός μαραγκός υποσχέθηκε στον προπονητή του Πράσινου Ακρωτηρίου δωρεάν κουζίνα

23:12LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Νέες φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό γάμο στην Μεσσηνία - «Δεν ήξερε κανείς τίποτα»

23:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: «Όταν μπαίνεις μέσα στον 4ο χρόνο οι εκλογές πρόωρες δεν είναι»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου

23:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: Αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη με την αγνοούμενη Σταυρούλα - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ και το μεγάλο χρηματικό ποσό

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Κράτησαν το φύλο του μωρού έκπληξη και η αντίδρασή τους κάνει τον γύρο του διαδικτύου

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η «ελληνική εθνική θρησκεία» στην οποία ορκίστηκε ο Συνταγματάρχης

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα» - Συγκλονίζει η μητέρα της μίας εκ των δύο ανηλίκων που πιάστηκαν στα χέρια

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. είχε δει στον δράστη κρίσεις πανικού και ένταση - Εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια

12:42WHAT THE FACT

Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Kορίτσι έγινε viral χορεύοντας υπό την μελωδία του πιάνου στο Μετρό Συντάγματος - «Γεμίστε την Αθήνα με μουσική»

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ζευγάρι είχε ερωτικές επαφές μέσα σε τζαμί - Τι είπαν όταν συνελήφθησαν

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Οι 14 όροι της Συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν - Τι θα υπογράψουν στην Ελβετία - Τεράστιο πακέτο οικονομικής στήριξης στο Ιράν

23:12LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Νέες φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό γάμο στην Μεσσηνία - «Δεν ήξερε κανείς τίποτα»

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Ε65: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Πώς θα κινηθούν τα οχήματα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Tι λέει ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

20:12LIFESTYLE

Ιουλία Καραπατάκη: «Ακούω από Γαρμπή μέχρι R'n'B, γιατί να διαλέξω ένα είδος μουσικής;»

21:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της Αργεντινής και της Αλγερίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ