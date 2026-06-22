Τελείωσαν οι Πανελλαδικές - Τώρα αρχίζει το αγαπημένο μας σπορ: οι προβλέψεις για τις βάσεις!

Ήρθε πάλι η εποχή που όλοι γινόμαστε λίγο αναλυτές, λίγο στατιστικολόγοι και λίγο... μάντεις. Άλλοι προβλέπουν άνοδο, άλλοι πτώση και όλοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν την πορεία των βάσεων. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι βάσεις εισαγωγής δεν είναι ούτε ένας αριθμός που επαναλαμβάνεται ούτε μια εύκολη εξίσωση. Διαμορφώνονται κάθε χρόνο από ένα σύνολο παραγόντων και οι προβλέψεις χρειάζονται πάντα μέτρο και προσοχή.Η αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων έπεσε για τους περισσότερους υποψηφίους, με τα ειδικά μαθήματα να αποτελούν τα τελευταία βήματα της φετινής εξεταστικής διαδικασίας. Παράλληλα, το ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στρέφεται πλέον στην επόμενη μεγάλη συζήτηση: το μηχανογραφικό, τις βάσεις εισαγωγής και τις εκτιμήσεις για την πορεία τους.

Οι βάσεις διαμορφώνονται, δεν προϋπάρχουν

Κάθε χρόνο, την ίδια περίπου περίοδο, ξεκινά ένας δημόσιος διάλογος γεμάτος εκτιμήσεις, προβλέψεις, σενάρια και συγκρίσεις. Θα ανέβουν οι βάσεις; Θα πέσουν; Ποιες σχολές θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη μεταβολή; Ποιο επιστημονικό πεδίο θα κινηθεί ανοδικά και ποιο πτωτικά; Η αλήθεια είναι ότι οι βάσεις εισαγωγής αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της εκπαιδευτικής επικαιρότητας. Ωστόσο, για τους ίδιους τους υποψηφίους, η υπερβολική ενασχόληση με τις προβλέψεις συχνά δημιουργεί περισσότερο άγχος παρά ουσιαστική πληροφόρηση.

Άλλωστε, οι βάσεις εισαγωγής δεν είναι σταθερές ούτε επαναλαμβάνονται από χρονιά σε χρονιά. Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι να αντιμετωπίζονται οι βάσεις εισαγωγής της προηγούμενης χρονιάς ως ένας σταθερός στόχος ή ως μια συγκεκριμένη βαθμολογία που πρέπει να πετύχει ένας υποψήφιος. Στην πραγματικότητα, οι βάσεις αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης πολλών διαφορετικών παραγόντων: των επιδόσεων των υποψηφίων, του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων, του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ανά τμήμα, των κενών θέσεων που παρατηρούνται σε ορισμένες σχολές, αλλά κυρίως των προτιμήσεων που θα αποτυπωθούν στο μηχανογραφικό δελτίο.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η διαδικασία έχει γίνει ακόμη πιο σύνθετη, καθώς κάθε πανεπιστημιακό τμήμα έχει τη δυνατότητα να ορίζει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έτσι, η ίδια ακριβώς επίδοση μπορεί να οδηγεί σε διαφορετικό αριθμό μορίων ανάλογα με το τμήμα, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε σχολή διαμορφώνει τη δική της δυναμική.Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Ο μέσος όρος των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου, σε συνδυασμό με τον συντελεστή που έχει επιλέξει κάθε τμήμα, δημιουργεί ένα κατώφλι εισαγωγής που επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η επίδραση της ΕΒΕ αποδεικνύεται εξίσου σημαντική με τις μεταβολές στις επιδόσεις των υποψηφίων ή στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

Πόσο ουσιαστικό είναι, όμως, να μιλάμε αποκλειστικά για άνοδο ή πτώση μιας βάσης, όταν σε αρκετές περιπτώσεις οι προσφερόμενες θέσεις δεν καλύπτονται πλήρως; Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βάση εισαγωγής εκφράζει τη βαθμολογία του τελευταίου εισακτέου και όχι τη συνολική δυναμική ή την ακαδημαϊκή αξία ενός τμήματος.

Συνοψίζοντας, οι βάσεις εισαγωγής δεν κληρονομούνται από χρονιά σε χρονιά. Δημιουργούνται εκ νέου κάθε χρόνο από τους ίδιους τους υποψηφίους. Για τον λόγο αυτό, οι περσινές βάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για την κατανόηση των τάσεων, δεν μπορούν όμως να αποτελέσουν ασφαλή οδηγό για το τελικό αποτέλεσμα που θα διαμορφωθεί φέτος.

Το σημαντικότερο βήμα βρίσκεται μπροστά

Ανεξάρτητα από το πώς έγραψε ένας μαθητής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η επόμενη περίοδος είναι εξίσου κρίσιμη. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι καλούνται να λάβουν μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της μαθητικής τους πορείας: τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων και την επιλογή των σπουδών που θα ακολουθήσουν.

Δυστυχώς, κάθε χρόνο πολλοί μαθητές προσεγγίζουν τη διαδικασία αυτή με βασικό κριτήριο την περσινή βάση εισαγωγής ή το κύρος μιας σχολής. Στην πραγματικότητα, όμως, το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι μόνο αν ένας υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε ένα τμήμα, αλλά αν το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τους προσωπικούς του στόχους.

Άλλωστε, οι νέοι σήμερα δεν επιλέγουν ένα επάγγελμα που θα ασκήσουν για όλη τους τη ζωή, αλλά μια ακαδημαϊκή διαδρομή που θα τους εφοδιάσει με τα κατάλληλα εφόδια για να εξελιχθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ψυχραιμία μέχρι τα αποτελέσματα

Το επόμενο διάστημα θα κυριαρχήσουν οι εκτιμήσεις, οι αναλύσεις και οι προβλέψεις για την πορεία των βάσεων εισαγωγής. Κάποιες θα επιβεβαιωθούν και κάποιες όχι. Αυτό που χρειάζεται να θυμούνται οι υποψήφιοι είναι ότι σήμερα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τη διαμόρφωση των τελικών βάσεων.

Μέχρι τότε, η καλύτερη επένδυση δεν είναι η αγωνία, αλλά η ουσιαστική ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές, η διερεύνηση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών διαδρομών που ανοίγονται μπροστά τους και η προετοιμασία για τη συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού που θα βασίζεται στη γνώση και όχι στην τύχη.

Γιατί δεν υπάρχει επιτυχία ή αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά η σωστή συμπλήρωση μηχανογραφικού.

Λέλες Θανάσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Career Gate