Πανελλήνιες 2026: Πού θα πέσουν οι βάσεις; Τι δείχνουν οι βαθμολογίες

Τα φετινά απαιτητικά θέματα φαίνεται να δυσκόλεψαν τους υποψηφίους, με μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, Αρχαία, Ιστορία να καταγράφουν βαθμολογίες κάτω από τη βάση σε ποσοστό έως και 50%

Δημήτρης Δρίζος

Πανελλήνιες 2026: Πού θα πέσουν οι βάσεις; Τι δείχνουν οι βαθμολογίες
Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
6'
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  • Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 δείχνουν γενικά χαμηλές επιδόσεις, με υψηλά ποσοστά υποψηφίων κάτω από τη βάση, κυρίως στα Μαθηματικά, Αρχαία και Ιστορία.
  • Στο 1ο πεδίο, σχεδόν το 50% των υποψηφίων έχει βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση στα Αρχαία και την Ιστορία, ωστόσο οι βάσεις δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά σε σχέση με πέρσι.
  • Στο 2ο πεδίο, οι βαθμολογίες στα Μαθηματικά και τη Χημεία παραμένουν σταθερές, με ποσοστά κάτω από τη βάση κοντά στο 30
  • 35%, και αναμένεται διατήρηση των περσινών βάσεων στις πολυτεχνικές σχολές.
  • Στο 3ο πεδίο, η Βιολογία παρουσιάζει μείωση των αριστούχων λόγω απαιτητικών θεμάτων, πιθανόν επηρεάζοντας προς τα κάτω τις βάσεις για την Ιατρική.
  • Στο 4ο πεδίο, το μάθημα των Μαθηματικών δείχνει σοβαρές δυσκολίες με 70% των υποψηφίων κάτω από τη βάση, και αναμένεται πτώση στις βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών οικονομίας και πληροφορικής.
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Θέμα ημερών είναι η ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, με τις πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα να καταγράφουν χαμηλές πτήσεις στις επιδόσεις, υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση και το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων να συγκεντρώνεται στους βαθμούς 10 με 15.

Τα φετινά απαιτητικά θέματα φαίνεται να δυσκόλεψαν τους υποψηφίους, με μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, Αρχαία, Ιστορία να καταγράφουν βαθμολογίες κάτω από τη βάση σε ποσοστό έως και 50%. Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για πτώση των φετινών βάσεων, οι μεταβολές δεν αναμένεται να είναι σημαντικές, καθώς οι επιδόσεις δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. «Κλειδί» για την πορεία των βάσεων και για την εισαγωγή στις πολυπόθητες υψηλόβαθμες σχολές θα είναι και φέτος ο αριθμός των αριστούχων που θα προκύψουν με την ανακοίνωση των βαθμολογιών, καθώς στην πλειοψηφία των μαθημάτων οι απαιτήσεις ήταν υψηλές για την κατάκτηση καλών βαθμών.

Οι βαθμοί αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, οι επιδόσεις των υποψηφίων κινούνται μέχρι στιγμής ως εξής:

Πανελλήνιες 2026: 1ο πεδίο: Υποχώρηση βαθμολογιών, πιέσεις στις νομικές

Τα μαθήματα των Αρχαίων και της Ιστορίας κρίθηκαν απαιτητικά από την πρώτη στιγμή, με μεγάλο αριθμό υποψηφίων να εκτιμάται ότι δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει εύκολα μία επίδοση άνω του 15. Σύμφωνα με πληροφορίες και στα δύο μαθήματα το ποσοστό που έχει γράψει κάτω από τη βάση αγγίζει το 50%. Το μάθημα της Ιστορίας αποτέλεσε έκπληξη ακόμα και για τους καθηγητές, καθώς τα επιλεγμένα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και «αντι-sos», ενώ και τα Αρχαία απαιτούσαν πολύ καλή προετοιμασία για να πιάσει κάποιος έναν βαθμό άνω του 15.

Ακόμα όμως και στα Λατινικά, τα οποία κρίθηκαν βατά με ευκαιρίες ακόμα και για μέτρια προετοιμασμένους μαθητές, το ποσοστό κάτω από τη βάση αναμένεται να αγγίξει ακόμα και το 30%. Παρά τα εντυπωσιακά ποσοστά κάτω από τη βάση, οι μεταβολές στις βάσεις στο εν λόγω πεδίο δεν αναμένονται εντυπωσιακές. Κι αυτό γιατί και πέρσι οι υποψήφιοι που είχαν γράψει κάτω από τη βάση στα Αρχαία άγγιξαν το 47,6%, ενώ στην Ιστορία ξεπέρασαν το 53%. Αντίστοιχα, και στα Λατινικά το ποσοστό κάτω από τη βάση έφτασε το 38%. Οι υψηλόβαθμες σχολές όπως οι Νομικές ίσως δεχθούν κάποιες πιέσεις, όμως στο σύνολο δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρσι.

Μεγάλος άγνωστος παράγοντας σε όλα τα πεδία θα είναι και το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Τo ποσοστό κάτω από τη βάση αναμένεται να κινηθεί στην τάξη του 15%, δηλαδή στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Το θέμα για τη μοναξιά σε διάφορες ηλικιακές ομάδες δεν φαίνεται να δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους υποψηφίους, όμως ανάλογα με τις επιδόσεις ανά επιστημονικό πεδίο, θα μπορούσε να δώσει ώθηση ή να διατηρήσει τις βάσεις σε χαμηλότερο επίπεδο.

Πανελλήνιες 2026 – 2ο πεδίο: Σταθερότητα

Με τη Φυσική να είναι ακόμα υπό βαθμολόγηση, οι πληροφορίες για τα μαθήματα των Μαθηματικών και της Χημείας, δείχνουν μία αντίστοιχη εικόνα με πέρσι. Στα Μαθηματικά, το ποσοστό κάτω από τη βάση αναμένεται να κινηθεί στο 30%, ενώ στη Χημεία κοντά στο 35%. Πέρσι, στο μάθημα της Χημείας, αντίστοιχα το 35,8% των υποψηφίων είχε γράψει κάτω από τη βάση. Με τη Φυσική και την Εκθεση να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τον μέσο όρο των επιδόσεων, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν σταθερότητα στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο, με τις πολυτεχνικές να διατηρούν τις περσινές τους βάσεις.

Πανελλήνιες 2026 – 3ο πεδίο: Μείωση αριστούχων στη Βιολογία

Η δυσάρεστη έκπληξη αναμένεται να προέλθει φέτος από τη Βιολογία. Οι υποψήφιοι διαχρονικά καταγράφουν τις υψηλότερες επιδόσεις, κι ένας παράγοντας γι’ αυτό είναι το γεγονός ότι δεν εξετάζονται στο μάθημα των Μαθηματικών.

Φέτος όμως, τα θέματα της Βιολογίας ήταν αρκετά απαιτητικά, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα επηρεάσουν ιδιαίτερα όσους στοχεύουν σε υψηλούς βαθμούς. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 30% που έχει γράψει κάτω από τη βάση, ποσοστό το οποίο δεν θα επηρεάσει τον τελικό μέσο όρο. Εκεί που αναμένονται διαφοροποιήσεις, που είναι πιθανό να επηρεάσουν προς τα κάτω τις βάσεις Ιατρικής είναι στους αριστούχους της Βιολογίας, όπου εκτιμάται ότι θα είναι λιγότεροι φέτος. Στο μάθημα της Χημείας, το ποσοστό κάτω από τη βάση εκτιμάται το ίδιο με πέρσι, δηλαδή στο 30% (σ.σ. πέρσι ήταν στο 38%).

Πανελλήνιες 2026 – 4ο πεδίο «Βατερλό»

Αναμένονται εκπλήξεις στις βάσεις φέτος, ειδικά ύστερα από ένα εντυπωσιακό σερί με ανοδική τάση τα προηγούμενα χρόνια. Το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας κρίθηκε ιδιαίτερα απαιτητικό, με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να δούμε πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές αλλά και σταθερά πολύ χαμηλές επιδόσεις. Το μάθημα των Μαθηματικών γι’ ακόμα μια χρονιά αναμένεται να είναι Βατερλό για τους υποψηφίους, με το 70% να έχει γράψει κάτω από τη βάση (σ.σ. σταθερά κάθε χρόνο, οι επιδόσεις των υποψηφίων του 4ου επιστημονικού πεδίου είναι κατά 70% κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά).

Πανελλήνιες 2026: Χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψηφίους

Για όσους υποψηφίους επιθυμούν να λάβουν τις βαθμολογίες τους αλλά και το τμήμα εισαγωγής τους μέσω sms, σημειώνεται ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα https://smsresults.minedu.gov.gr/ , στην οποία μπορούν να συμπληρώσουν το κινητό τους τηλέφωνο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 23 Ιουνίου. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους από την online εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα έχουν προθεσμία να απευθυνθούν στο Λύκειο όπου έδωσαν εξετάσεις για να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας που θα τους επιτρέψει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι, ακόμα και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή ΠΜΔ για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

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