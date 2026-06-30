Βάσεις 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον κωδικό υποβολής Μηχανογραφικού

Τελευταία ευκαρία για τον κωδικό για υποβολή Μηχανογραφικού - Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για την έκδοση κωδικού

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Βάσεις 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον κωδικό υποβολής Μηχανογραφικού
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή Μηχανογραφικού λήγει σήμερα, 30 Ιουνίου.
  • Ο κωδικός είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής επιλογών για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
  • Η διαδικασία απόκτησης κωδικού αφορά υποψηφίους των Πανελλαδικών 2026, αποφοίτους προηγούμενων ετών με ποσοστό 10% και τελειόφοιτους για Παράλληλο Μηχανογραφικό σε ΣΑΕΚ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στο Λύκειο αποφοίτησής τους, με δυνατότητα εξυπηρέτησης και τον Ιούλιο σε έκτακτες περιπτώσεις.
  • Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου θα αποκτήσουν κωδικό και θα υποβάλουν Μηχανογραφικό μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών.
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Εκπνέει σήμερα, Τρίτη, 30 Ιουνίου, η προθεσμία για τη απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) που απαιτείται για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των υποψηφίων των φετινών Πανελληνίων.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία απόκτησης του προσωπικού κωδικού ασφαλείας.

Ο συγκεκριμένος κωδικός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας θα δηλωθούν οι σχολές προτίμησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και οι επιλογές για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Ποιοι πρέπει να εκδώσουν προσωπικό κωδικό

Η διαδικασία αφορά:

  • τους υποψηφίους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026,
  • τους αποφοίτους προηγούμενων ετών που διεκδικούν εισαγωγή μέσω του ποσοστού 10%,
  • τους τελειόφοιτους που επιθυμούν να καταθέσουν αποκλειστικά Παράλληλο Μηχανογραφικό για φοίτηση σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή συμμετείχαν στις εξετάσεις, προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης και τις πρώτες ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο.

Το επόμενο βήμα για το Μηχανογραφικό

Μετά την παραλαβή του password, οι υποψήφιοι θα μπορούν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, μία διαδικασία που θεωρείται καθοριστική για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι επιλογές των σχολών θα πρέπει να γίνουν με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν, τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ), τα ειδικά μαθήματα όπου απαιτούνται, τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων, αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε σχολής.

Οι υποψήφιοι που, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου δεν υποβάλλουν Μηχανογραφικό στην παρούσα φάση. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων, οπότε και θα αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή των επιλογών τους.

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