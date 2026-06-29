Μηχανογραφικό 2026: Πώς θα το συμπληρώσετε σωστά - Αναλυτικός οδηγός για τους υποψήφιους

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να απευθύνονται στα Λύκεια προκειμένου να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), απαραίτητο για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή παράλληλου μηχανογραφικού

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Μηχανογραφικό 2026: Πώς θα το συμπληρώσετε σωστά - Αναλυτικός οδηγός για τους υποψήφιους
EUROKINISSI
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Τα οριστικά αποτελέσματα και οι βάσεις εισαγωγής για τα ΑΕΙ θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου 2026 μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας έως τις 30 Ιουνίου 2026 για την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.
  • Η υποβολή μηχανογραφικού γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και οριστικοποίησης που κλειδώνει το δελτίο.
  • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής φιλτράρει τις διαθέσιμες σχολές και οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μόνο τμήματα που πληρούν την ΕΒΕ τους.
  • Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τμήματα με βάση το γνωστικό αντικείμενο και την ποιότητα εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα σπουδών, τις πρακτικές δυνατότητες και την επαγγελματική αποκατάσταση.
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Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογίων των υποψηφίων σε όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, οι μαθητές βρίσκονται στην αναμονή.

Οι βάσεις εισαγωγής και τα οριστικά αποτελέσματα για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί η φετινή διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να απευθύνονται στα Λύκεια προκειμένου να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), απαραίτητο για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή παράλληλου μηχανογραφικού.

Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους ένα διάστημα περίπου 10-15 ημερών για να μελετήσουν, να αποθηκεύσουν προσωρινά και να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους.

Σημειώνεται ότι, ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως όσοι ανήκουν στο 5% των σοβαρών παθήσεων, ακολουθούν ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα, με τις δικές τους αιτήσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Αναλυτικά η διαδικασία

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με μια απλή αλλά αυστηρή διαδικασία:

  • Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr.
  • Σύνδεση: Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του.
  • Προσωρινή Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
  • Οριστικοποίηση: Όταν η λίστα είναι έτοιμη, ο υποψήφιος επιλέγει «Οριστικοποίηση». Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου. Καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά από αυτό το βήμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το σύστημα «φιλτράρει» αυτόματα τις σχολές. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των οποίων την ΕΒΕ πιάνει με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις.

Οι Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για διαφορετικές σχολές του ίδιου πεδίου.

Συμβουλές για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

Εν όψει της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, ο Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ έδωσε τρεις βασικές συμβουλές που θα πρέπει να έχουν κατά νου οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 πριν συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο τους.

1. Επιλογή τμήματος και όχι επαγγέλματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει κυρίως να καταλάβουν ότι επιλέγουν ένα τμήμα για να σπουδάσουν και όχι αναγκαστικά το επάγγελμα τους που, όπως ανέφερε, «ούτως ή αλλιώς είναι μια πολύ δύσκολη επιλογή στην ηλικία των 18 ετών».

2. Επιλογή γνωστικού αντικειμένου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συνήθως γίνονται αλλαγές τουλάχιστον 3-4 φορές στον χώρο και το περιεχόμενο της εργασίας κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας ζωής. ‘Αρα, μπορούν να επιλέξουν ένα γνωστικό αντικείμενο που τους ενθουσιάζει, ώστε να ευχαριστηθούν τις πανεπιστημιακές σπουδές. Η επαγγελματική διερεύνηση και αποκατάσταση έρχεται αργότερα, κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών. Με τα 1200 μεταπτυχιακά προγράμματα που υπάρχουν ήδη στα ελληνικά πανεπιστήμια, δίνεται πλέον η δυνατότητα για περαιτέρω εξειδίκευση (upskilling), δηλαδή ένα απόφοιτος τμήματος πληροφορικής να εξειδικευτεί στη κυβερνοασφάλεια, ή επανειδίκευσης (re-skilling) δηλαδή ένας μηχανικός να επανειδικευθεί στη χρηματοοικονομική διοίκηση.

3. Διερεύνηση και αξιολόγηση αποτελεσματικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιστημόνων. Πολλές φορές, όπως σημείωσε ο κ. Δουκίδης, αυτή η αξιολόγηση αναδεικνύει στις προτιμήσεις των υποψηφίων πανεπιστημιακά τμήματα που δεν είναι στην κορυφή των βάσεων εισαγωγής.

Έτσι, όσον αφορά την επιλογή του τμήματος, οι υποψήφιοι επισκεπτόμενοι τις σχετικές ιστοσελίδες, μπορούν να αξιολογήσουν και να διερευνήσουν κατά πόσο τα τμήματα:

α. Έχουν ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών (για παράδειγμα να έχουν εντάξει τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης),

β. Έχουν αρκετά εργαστήρια και γενικά να προσφέρουν τη δυνατότητα για πρακτικές εργασίες και σχέση με επιχειρήσεις και οργανισμούς,

γ. Υποβοηθούν την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων (δηλαδή υποχρεωτική πρακτική άσκηση),

δ. Προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα για περισσότερη εξειδίκευση,

ε. Υποστηρίζουν τους φοιτητές τους για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και συνέδρια,

στ. Εμπλέκονται οι φοιτητές ενεργά στην επιστημονική τους κατάρτιση μέσω της οργάνωσης σχετικού φοιτητικού συνεδρίου,

ζ. Συμμετέχουν οι φοιτητές σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών όπως το Erasmus.

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