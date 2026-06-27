Βάσεις 2026: Πού ανεβαίνει ο πήχης και πού ανοίγει ο δρόμος για πτώση – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Snapshot Στις Πανελλήνιες 2026 διαγωνίστηκαν 89.032 υποψήφιοι για 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια.

Οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής αυξήθηκαν στα 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο και μειώθηκαν στα 1ο και 4ο πεδίο.

Η άνοδος στις βάσεις οφείλεται στον τριπλασιασμό των αρίστων, ιδιαίτερα στο μάθημα της Φυσικής.

Αναμένονται άνοδος μορίων στις Ιατρικές και Θετικές/Πολυτεχνικές Σχολές, με πάνω από 10.000 κενές θέσεις λόγω υψηλών ΕΒΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εκδώσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας έως τις 30 Ιουνίου 2026 για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Snapshot powered by AI

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών και των αναλυτικών στατιστικών στοιχείων των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 «κλείδωσε» τα δεδομένα για τη διαμόρφωση του χάρτη των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, φέτος διαγωνίστηκαν συνολικά 89.032 υποψήφιοι (75.109 από ΓΕΛ και 13.923 από ΕΠΑΛ) με στόχο μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Πού κλειδώνουν οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ)

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας εκτίμησε ότι οι γενικές μεταβολές δεν θα είναι δραματικές. Ωστόσο, οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (το χαμηλότερο βαθμολογικό όριο που ορίζεται στο 80% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων) ανά Επιστημονικό Πεδίο διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών): 8,91 (μικρή πτώση από το περσινό 9,04)

2ο Πεδίο (Θετικών Σπουδών): 10,48 (σημαντική άνοδος από το περσινό 9,82)

3ο Πεδίο (Σπουδών Υγείας): 9,84 (ελαφρώς αυξημένο από το περσινό 9,60)

4ο Πεδίο (Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής): 8,25 (έναντι 8,40 πέρυσι)

Η ακτινογραφία των βάσεων: Άνοδος στα θετικά, πτώση στα θεωρητικά

Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγας, το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο θα παρουσιάσουν πτωτικές τάσεις, καθώς οι επιδόσεις των μαθητών κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Αντίθετα, στο 2ο και το 3ο πεδίο η πορεία θα είναι ξεκάθαρα ανοδική. «Η άνοδος αυτή οφείλεται στον τριπλασιασμό των αρίστων στην κλίμακα 18-20. Ενώ πέρυσι στην κατηγορία αυτή ανήκε το 10% των υποψηφίων, φέτος αγγίζει το 30%, με το μάθημα της Φυσικής να λειτουργεί ως "αρχιτέκτονας" της ανόδου και στα δύο πεδία», εξήγησε ο αναλυτής.

Ειδικότερα:

Ιατρικές Σχολές: Αναμένεται ελαφρά άνοδος της τάξης των 200 έως 250 μορίων.

Θετικές και Πολυτεχνικές Σχολές: Η άνοδος θεωρείται δεδομένη. Μάλιστα, ως «παρενέργεια» της υψηλής ΕΒΕ, αναμένεται να καταγραφεί μεγάλος αριθμός κενών θέσεων. Συνολικά στα δημόσια πανεπιστήμια, οι κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 10.000.

Τα επόμενα βήματα για τους υποψηφίους

Οι μαθητές μπορούν ήδη να υπολογίσουν με ακρίβεια τα μόριά τους για κάθε Σχολή ή Τμήμα, χρησιμοποιώντας την επίσημη εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση markcalc.it.minedu.gov.gr.

Το τελικό και πιο καθοριστικό βήμα είναι η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, για την έναρξη της οποίας αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου. Ωστόσο, υπάρχει μια άμεση εκκρεμότητα: οι υποψήφιοι πρέπει οπωσδήποτε να εκδώσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password) στο λύκειό τους για την υποβολή του Μηχανογραφικού ή/και Παράλληλου Μηχανογραφικού. Η καταληκτική προθεσμία για τη δημιουργία του κωδικού είναι η Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

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