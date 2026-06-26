Πανελλήνιες 2026: Ασανσέρ οι βάσεις των ΑΕΙ - Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο

Σε ένα έτος που δεν κατεγράφησαν γκρίνιες και «παρατράγουδα» για την επιλογή των θεμάτων, οι υποψήφιοι κατέγραψαν εντυπωσιακά υψηλές αλλά και εντυπωσιακά… χαμηλές επιδόσεις

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Πανελλήνιες 2026: Ασανσέρ οι βάσεις των ΑΕΙ - Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο
Eurokinissi
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  • Η Φυσική σημείωσε μεγάλη βελτίωση στις επιδόσεις των υποψηφίων, με σχεδόν τετραπλασιασμό των αριστούχων σε σχέση με πέρσι.
  • Οι βάσεις εισαγωγής αναμένεται να κινηθούν μετριοπαθώς πτωτικά στα 1ο και 4ο επιστημονικά πεδία λόγω χαμηλότερων επιδόσεων σε Αρχαία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.
  • Στο 3ο επιστημονικό πεδίο οι βάσεις αναμένεται να διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα, με αντίβαρο τις καλές επιδόσεις στη Φυσική έναντι της πτώσης στη Βιολογία.
  • Στο 2ο επιστημονικό πεδίο οι βάσεις πιθανόν να αυξηθούν ελαφρώς λόγω βελτιωμένων επιδόσεων στα Μαθηματικά και τη Φυσική.
  • Η μείωση των αριστούχων στα Αρχαία και την ΑΟΘ αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις υψηλόβαθμες σχολές του 1ου και 4ου πεδίου, παρά την αυξημένη συμμετοχή υποψηφίων στο 4ο πεδίο.
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Χρονιά εκπλήξεων ήταν η φετινή ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σε ένα έτος που δεν κατεγράφησαν γκρίνιες και «παρατράγουδα» για την επιλογή των θεμάτων, οι υποψήφιοι κατέγραψαν εντυπωσιακά υψηλές αλλά και εντυπωσιακά… χαμηλές επιδόσεις. Η μεγαλύτερη έκπληξη φέτος ήταν η Φυσική, όπου σχεδόν τετραπλασιάστηκαν οι αριστούχοι σε σχέση με πέρσι, ενώ αντίθετα σε Αρχαία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) συρρικνώθηκαν κατά 50%.

Οι φετινές επιδόσεις, παρά τις σημαντικές μεταβολές σε κάποια κρίσιμα μαθήματα, δεν αναμένεται να φέρουν μεγάλες αυξομειώσεις στις βάσεις εισαγωγής. «Μοιραία» για τους υποψηφίους του 1ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου θα είναι τα μαθήματα των Αρχαίων και των ΑΟΘ, με τις βάσεις εισαγωγής, κυρίως στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως οι Νομικές και οι Οικονομικές Σχολές των κεντρικών Ιδρυμάτων να κινούνται μετριοπαθώς πτωτικά.

Αντίθετα στο 3ο επιστημονικό πεδίο, οι επιδόσεις δεν διαφέρουν σημαντικά από πέρσι, καθώς οι χαμηλότεροι βαθμοί στη Βιολογία θα αντισταθμιστούν από τις εντυπωσιακές επιδόσεις στη Φυσική, με τις Ιατρικές, που είναι και οι πιο υψηλόβαθμες σχολές του εν λόγω πεδίου αλλά και συνολικά να αναμένεται να διατηρήσουν το περσινό επίπεδο, μεταξύ 18.000 και 18.700 μορίων. Τέλος, οι καλές επιδόσεις σε Μαθηματικά και Φυσική στο 2ο επιστημονικό πεδίο είναι πιθανόν να ανεβάσουν ελαφρώς τις βάσεις στις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές.

Ποσοστό υποψηφίων πάνω από τη βάση (%)

Μάθημα20252026
Νεοελληνική Γλώσσα84,1384,27
Αρχαία OΠ52,3144,33
Μαθηματικά Κατεύθυνσης ΟΠ40,88*49,41
Λατινικά ΟΠ61,6465,03
Βιολογία ΟΠ68,465,22
Φυσική ΟΠ49,9566,09
Χημεία ΟΠ62,8258,32
Οικονομία ΟΠ66,8851,91
Ιστορία Ο. Π46,6947,90
Πληροφορική ΟΠ57,3658,87

*Πρόκειται για τον Μ.Ο. των υποψηφίων και του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου

Ποσοστό υποψηφίων κάτω από τη βάση (%)

Μάθημα20252026
Νεοελληνική Γλώσσα15,8715,73
Αρχαία OΠ47,6955,67
Μαθηματικά Κατεύθυνσης ΟΠ59,1250,59*
Λατινικά ΟΠ38,3634,97
Βιολογία ΟΠ31,6034,78
Φυσική ΟΠ50,0533,91
Χημεία ΟΠ37,1841,68
Οικονομία ΟΠ33,1248,09
Ιστορία ΟΠ53,3152,10
Πληροφορική ΟΠ42,6441,13

*Πρόκειται για τον Μ.Ο. των υποψηφίων και του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου

Οι χαμηλότερες επιδόσεις ανά επιστημονικό πεδίο (Ε.Π.):

Μαθηματικά 4ου Ε.Π.: 64,07% κάτω από τη βάση

Ιστορία 1ου Ε.Π.: 52,10% κάτω από τη βάση

Αρχαία 1ου Ε.Π.: 55,67% κάτω από τη βάση

Φυσική 3ου Ε.Π.: 39,71% κάτω από την βάση

Χημεία 2ου Ε.Π.: 40,38% κάτω από τη βάση

Χημεία 3ου Ε.Π.: 43,06% κάτω από τη βάση

Οικονομία 4ου Ε.Π.:48,09% κάτω από τη βάση

Οι αριστούχοι πέρυσι και φέτος

Μάθημα2025 (%)2025 (πλήθος)2026 (%)2026 (Πλήθος)
Νεοελληνική Γλώσσα0,916691,12839
Αρχαία OΠ2,294471,59287
Μαθηματικά Κατεύθυνσης ΟΠ6,982.8538,34*3.535
Λατινικά ΟΠ21,864.25422,654.281
Βιολογία ΟΠ19,472.48312,511.629
Φυσική ΟΠ9,392.47630,068.012
Χημεία ΟΠ164.22415,874.236
Οικονομία ΟΠ16,357.92014,224.024
Ιστορία ΟΠ12,962.54013,692.603
Πληροφορική ΟΠ16,644.55316,414.024

*Πρόκειται για τον Μ.Ο. των υποψηφίων και του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου

Οι υποψήφιοι Γενικών Λυκείων (ημερησίων και εσπερινών) ανά επιστημονικό πεδίο

Ομάδα Προσανατολισμού20262025202420232022202120202019*
Ανθρωπιστικών Σπουδών19.26019.80020.24418.990

18.415

22.624

21.994

26.491
Θετικών Σπουδών13.80513.75313.59913.23914.23014.68515.28830.716
Σπουδών Υγείας13.06612.80213.61113.94013.74912.88911.092
Οικονομίας και Πληροφορικής28.97827.58627.34126.69625.25124.50823.55824.428
Σύνολο75.10973.94174.79573.22071.64574.98171.93281.635

*Υπήρχαν τρεις ομάδες Προσανατολισμού

Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ (ημερησίων και εσπερινών) ανά επιστημονικό πεδίο

Υποψήφιοι ΕΠΑΛ20262025202420232022202120202019
13.92314.69615.56915.35015.10816.60815.54412.821

Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά οι βαθμολογίες των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο και οι εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων.

1ο επιστημονικό πεδίο – Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών Σπουδών

Το μάθημα που φαίνεται ότι θα καθορίσει την πορεία των φετινών βάσεων στο εν λόγω πεδίο είναι αυτό των Αρχαίων. Μόλις 36 υποψήφιοι πέτυχαν βαθμό άνω του 19, ενώ στην κλίμακα 18-20 βρέθηκαν μόλις 287 υποψήφιοι. Σε σχέση με πέρσι πρόκειται για σχεδόν 50% κάτω στους αριστούχους σε απόλυτους αριθμούς. Πέρα από τις πιέσεις στις Νομικές σχολές, η μείωση αναμένεται να είναι σχεδόν καθολική στις σχολές του εν λόγω πεδίου, καθώς το 55% έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ πέρσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 47,69%.

Τα θέματα της Ιστορίας, αν και αξιολογήθηκαν ως απαιτητικά, δεν κατέγραψαν σημαντικές μεταβολές στις επιδόσεις σε σχέση με πέρσι. Το 52% έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ οι αριστούχοι κινήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, στους 2.600.

Παρόμοια εικόνα καταγράφουν και η Εκθεση και τα Λατινικά, όπου οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν καταγράφουν σημαντικές για την κινητικότητα των βάσεων αποκλίσεις σε σχέση με πέρσι.

Ενας ακόμα παράγοντας αποσυμπίεσης του ανταγωνισμού στο εν λόγω πεδίο είναι και η μείωση κατά περίπου 500 υποψηφίους σε σχέση με πέρσι, ενισχύοντας την εκτίμηση για περιορισμένες απώλειες μορίων στο εν λόγω πεδίο.

2ο επιστημονικό πεδίο – Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών

Θετική ήταν η απόκριση των υποψηφίων στα φετινά θέματα του εν λόγω πεδίου, παρά τις εκτιμήσεις για απαιτητικά ζητούμενα. Το μάθημα της Φυσικής αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη, με το 71,56% των υποψηφίων να γράφουν πάνω από τη βάση, όταν πέρσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 55%.

Πολύ καλές ήταν και οι επιδόσεις στα Μαθηματικά, με το 77% να γράφει πάνω από τη βάση, όταν πέρσι δεν ξεπερνούσε το 70%. Στο μάθημα της Χημείας το 59% έγραψε πάνω από τη βάση -ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με πέρσι-, ενώ πολύ καλές ήταν οι επιδόσεις και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Οι πρώτες εκτιμήσεις μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών κάνουν λόγο για πιθανή άνοδο των βάσεων στο 2ο επιστημονικό πεδίο, συγκρατημένη όμως.

3ο επιστημονικό πεδίο – Επιστημών Υγείας

Τις χαμηλές επιδόσεις στα απαιτητικά θέματα της Βιολογίας φαίνεται ότι αντισταθμίζει το μάθημα της Φυσικής και σε αυτό το πεδίο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για διατήρηση των βάσεων στα περσινά επίπεδα, με τις Ιατρικές να μην ξεπερνούν το κατώφλι των 19.000 μορίων.

Ειδικότερα, το «μοιραίο» μάθημα για τους υποψηφίους του 3ου επιστημονικού πεδίου ήταν αυτό της Βιολογίας. Απαιτητικό σε ζητούμενα και σε χρόνο, οι εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν από τις βαθμολογίες, καθώς ύστερα από αρκετά χρόνια κατεγράφη αισθητή μείωση αριστούχων.

Μόλις 1.629 υποψήφιοι πέτυχαν να βρεθούν στην κλίμακα 18-20, ενώ πέρσι ο αντίστοιχος αριθμός άγγιζε τους 2.500. Οι πολύ καλές επιδόσεις στη Φυσική, με το 60% να γράφει πάνω από τη βάση, αναμένεται να συγκρατήσουν οποιαδήποτε πτωτική πορεία των βάσεων. Στην Χημεία, το 43% έγραψε κάτω από τη βάση, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από πέρσι.

4ο επιστημονικό πεδίο – Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής

Ενα ακόμα πεδίο στο οποίο αναμένεται πτώση είναι αυτό των οικονομικών σχολών, ύστερα από ένα σερί ανοδικών βάσεων τα τελευταία χρόνια. Αν η Φυσική αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη για το 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο, το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ήταν αυτό που «πάγωσε» αρκετά χαμόγελα υποψηφίων που είδαν τις βαθμολογίες τους. Σε ένα μάθημα που μέχρι πέρσι μέτραγε σχεδόν 8.000 αριστούχους, φέτος μόλις 4.000 κατάφεραν να βρεθούν στη βαθμολογική κλίμακα 18-20.

Συντριπτικά ήταν και τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, με το 48% να μην ξεπερνάει τη βάση του 10, όταν πέρσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 33,1%. Στα υπόλοιπα μαθήματα, οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, αξίζει όμως να γίνει ειδική αναφορά στο μάθημα των Μαθηματικών, που, αν και απαιτητικό, οι υποψήφιοι του 4ου επιστημονικού πεδίου κατέγραψαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από τις προηγούμενες χρονιές. Μέχρι και πέρσι, σχεδόν το 70% των υποψηφίων έγραφε σταθερά κάτω από τη βάση, ενώ φέτος το ποσοστό αυτό μειώθηκε αισθητά στο 64,07%.

Το ψαλίδι στους αριστούχους των ΑΟΘ αναμένεται να επηρεάσει τις υψηλόβαθμες σχολές με μικρή πτώση βάσεων, σε γενικές γραμμές όμως η βουτιά θα είναι συγκρατημένη, καθώς φέτος αυξάνεται ο ανταγωνισμός στο εν λόγω πεδίο, με σχεδόν 1.400 επιπλέον υποψηφίους.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

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