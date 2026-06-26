Πανελλήνιες 2026: Ασανσέρ οι βάσεις των ΑΕΙ - Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο

Snapshot Η Φυσική σημείωσε μεγάλη βελτίωση στις επιδόσεις των υποψηφίων, με σχεδόν τετραπλασιασμό των αριστούχων σε σχέση με πέρσι.

Οι βάσεις εισαγωγής αναμένεται να κινηθούν μετριοπαθώς πτωτικά στα 1ο και 4ο επιστημονικά πεδία λόγω χαμηλότερων επιδόσεων σε Αρχαία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο οι βάσεις αναμένεται να διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα, με αντίβαρο τις καλές επιδόσεις στη Φυσική έναντι της πτώσης στη Βιολογία.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο οι βάσεις πιθανόν να αυξηθούν ελαφρώς λόγω βελτιωμένων επιδόσεων στα Μαθηματικά και τη Φυσική.

Η μείωση των αριστούχων στα Αρχαία και την ΑΟΘ αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις υψηλόβαθμες σχολές του 1ου και 4ου πεδίου, παρά την αυξημένη συμμετοχή υποψηφίων στο 4ο πεδίο. Snapshot powered by AI

Χρονιά εκπλήξεων ήταν η φετινή ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σε ένα έτος που δεν κατεγράφησαν γκρίνιες και «παρατράγουδα» για την επιλογή των θεμάτων, οι υποψήφιοι κατέγραψαν εντυπωσιακά υψηλές αλλά και εντυπωσιακά… χαμηλές επιδόσεις. Η μεγαλύτερη έκπληξη φέτος ήταν η Φυσική, όπου σχεδόν τετραπλασιάστηκαν οι αριστούχοι σε σχέση με πέρσι, ενώ αντίθετα σε Αρχαία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) συρρικνώθηκαν κατά 50%.

Οι φετινές επιδόσεις, παρά τις σημαντικές μεταβολές σε κάποια κρίσιμα μαθήματα, δεν αναμένεται να φέρουν μεγάλες αυξομειώσεις στις βάσεις εισαγωγής. «Μοιραία» για τους υποψηφίους του 1ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου θα είναι τα μαθήματα των Αρχαίων και των ΑΟΘ, με τις βάσεις εισαγωγής, κυρίως στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως οι Νομικές και οι Οικονομικές Σχολές των κεντρικών Ιδρυμάτων να κινούνται μετριοπαθώς πτωτικά.

Αντίθετα στο 3ο επιστημονικό πεδίο, οι επιδόσεις δεν διαφέρουν σημαντικά από πέρσι, καθώς οι χαμηλότεροι βαθμοί στη Βιολογία θα αντισταθμιστούν από τις εντυπωσιακές επιδόσεις στη Φυσική, με τις Ιατρικές, που είναι και οι πιο υψηλόβαθμες σχολές του εν λόγω πεδίου αλλά και συνολικά να αναμένεται να διατηρήσουν το περσινό επίπεδο, μεταξύ 18.000 και 18.700 μορίων. Τέλος, οι καλές επιδόσεις σε Μαθηματικά και Φυσική στο 2ο επιστημονικό πεδίο είναι πιθανόν να ανεβάσουν ελαφρώς τις βάσεις στις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές.

Ποσοστό υποψηφίων πάνω από τη βάση (%)

Μάθημα 2025 2026 Νεοελληνική Γλώσσα 84,13 84,27 Αρχαία OΠ 52,31 44,33 Μαθηματικά Κατεύθυνσης ΟΠ 40,88* 49,41 Λατινικά ΟΠ 61,64 65,03 Βιολογία ΟΠ 68,4 65,22 Φυσική ΟΠ 49,95 66,09 Χημεία ΟΠ 62,82 58,32 Οικονομία ΟΠ 66,88 51,91 Ιστορία Ο. Π 46,69 47,90 Πληροφορική ΟΠ 57,36 58,87

*Πρόκειται για τον Μ.Ο. των υποψηφίων και του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου

Ποσοστό υποψηφίων κάτω από τη βάση (%)

Μάθημα 2025 2026 Νεοελληνική Γλώσσα 15,87 15,73 Αρχαία OΠ 47,69 55,67 Μαθηματικά Κατεύθυνσης ΟΠ 59,12 50,59* Λατινικά ΟΠ 38,36 34,97 Βιολογία ΟΠ 31,60 34,78 Φυσική ΟΠ 50,05 33,91 Χημεία ΟΠ 37,18 41,68 Οικονομία ΟΠ 33,12 48,09 Ιστορία ΟΠ 53,31 52,10 Πληροφορική ΟΠ 42,64 41,13

*Πρόκειται για τον Μ.Ο. των υποψηφίων και του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου

Οι χαμηλότερες επιδόσεις ανά επιστημονικό πεδίο (Ε.Π.):

Μαθηματικά 4ου Ε.Π.: 64,07% κάτω από τη βάση

Ιστορία 1ου Ε.Π.: 52,10% κάτω από τη βάση

Αρχαία 1ου Ε.Π.: 55,67% κάτω από τη βάση

Φυσική 3ου Ε.Π.: 39,71% κάτω από την βάση

Χημεία 2ου Ε.Π.: 40,38% κάτω από τη βάση

Χημεία 3ου Ε.Π.: 43,06% κάτω από τη βάση

Οικονομία 4ου Ε.Π.:48,09% κάτω από τη βάση

Οι αριστούχοι πέρυσι και φέτος

Μάθημα 2025 (%) 2025 (πλήθος) 2026 (%) 2026 (Πλήθος) Νεοελληνική Γλώσσα 0,91 669 1,12 839 Αρχαία OΠ 2,29 447 1,59 287 Μαθηματικά Κατεύθυνσης ΟΠ 6,98 2.853 8,34* 3.535 Λατινικά ΟΠ 21,86 4.254 22,65 4.281 Βιολογία ΟΠ 19,47 2.483 12,51 1.629 Φυσική ΟΠ 9,39 2.476 30,06 8.012 Χημεία ΟΠ 16 4.224 15,87 4.236 Οικονομία ΟΠ 16,35 7.920 14,22 4.024 Ιστορία ΟΠ 12,96 2.540 13,69 2.603 Πληροφορική ΟΠ 16,64 4.553 16,41 4.024

*Πρόκειται για τον Μ.Ο. των υποψηφίων και του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου

Οι υποψήφιοι Γενικών Λυκείων (ημερησίων και εσπερινών) ανά επιστημονικό πεδίο

Ομάδα Προσανατολισμού 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019* Ανθρωπιστικών Σπουδών 19.260 19.800 20.244 18.990 18.415 22.624 21.994 26.491 Θετικών Σπουδών 13.805 13.753 13.599 13.239 14.230 14.685 15.288 30.716 Σπουδών Υγείας 13.066 12.802 13.611 13.940 13.749 12.889 11.092 Οικονομίας και Πληροφορικής 28.978 27.586 27.341 26.696 25.251 24.508 23.558 24.428 Σύνολο 75.109 73.941 74.795 73.220 71.645 74.981 71.932 81.635

*Υπήρχαν τρεις ομάδες Προσανατολισμού

Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ (ημερησίων και εσπερινών) ανά επιστημονικό πεδίο

Υποψήφιοι ΕΠΑΛ 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 13.923 14.696 15.569 15.350 15.108 16.608 15.544 12.821

Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά οι βαθμολογίες των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο και οι εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων.

1ο επιστημονικό πεδίο – Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών Σπουδών

Το μάθημα που φαίνεται ότι θα καθορίσει την πορεία των φετινών βάσεων στο εν λόγω πεδίο είναι αυτό των Αρχαίων. Μόλις 36 υποψήφιοι πέτυχαν βαθμό άνω του 19, ενώ στην κλίμακα 18-20 βρέθηκαν μόλις 287 υποψήφιοι. Σε σχέση με πέρσι πρόκειται για σχεδόν 50% κάτω στους αριστούχους σε απόλυτους αριθμούς. Πέρα από τις πιέσεις στις Νομικές σχολές, η μείωση αναμένεται να είναι σχεδόν καθολική στις σχολές του εν λόγω πεδίου, καθώς το 55% έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ πέρσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 47,69%.

Τα θέματα της Ιστορίας, αν και αξιολογήθηκαν ως απαιτητικά, δεν κατέγραψαν σημαντικές μεταβολές στις επιδόσεις σε σχέση με πέρσι. Το 52% έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ οι αριστούχοι κινήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, στους 2.600.

Παρόμοια εικόνα καταγράφουν και η Εκθεση και τα Λατινικά, όπου οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν καταγράφουν σημαντικές για την κινητικότητα των βάσεων αποκλίσεις σε σχέση με πέρσι.

Ενας ακόμα παράγοντας αποσυμπίεσης του ανταγωνισμού στο εν λόγω πεδίο είναι και η μείωση κατά περίπου 500 υποψηφίους σε σχέση με πέρσι, ενισχύοντας την εκτίμηση για περιορισμένες απώλειες μορίων στο εν λόγω πεδίο.

2ο επιστημονικό πεδίο – Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών

Θετική ήταν η απόκριση των υποψηφίων στα φετινά θέματα του εν λόγω πεδίου, παρά τις εκτιμήσεις για απαιτητικά ζητούμενα. Το μάθημα της Φυσικής αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη, με το 71,56% των υποψηφίων να γράφουν πάνω από τη βάση, όταν πέρσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 55%.

Πολύ καλές ήταν και οι επιδόσεις στα Μαθηματικά, με το 77% να γράφει πάνω από τη βάση, όταν πέρσι δεν ξεπερνούσε το 70%. Στο μάθημα της Χημείας το 59% έγραψε πάνω από τη βάση -ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με πέρσι-, ενώ πολύ καλές ήταν οι επιδόσεις και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Οι πρώτες εκτιμήσεις μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών κάνουν λόγο για πιθανή άνοδο των βάσεων στο 2ο επιστημονικό πεδίο, συγκρατημένη όμως.

3ο επιστημονικό πεδίο – Επιστημών Υγείας

Τις χαμηλές επιδόσεις στα απαιτητικά θέματα της Βιολογίας φαίνεται ότι αντισταθμίζει το μάθημα της Φυσικής και σε αυτό το πεδίο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για διατήρηση των βάσεων στα περσινά επίπεδα, με τις Ιατρικές να μην ξεπερνούν το κατώφλι των 19.000 μορίων.

Ειδικότερα, το «μοιραίο» μάθημα για τους υποψηφίους του 3ου επιστημονικού πεδίου ήταν αυτό της Βιολογίας. Απαιτητικό σε ζητούμενα και σε χρόνο, οι εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν από τις βαθμολογίες, καθώς ύστερα από αρκετά χρόνια κατεγράφη αισθητή μείωση αριστούχων.

Μόλις 1.629 υποψήφιοι πέτυχαν να βρεθούν στην κλίμακα 18-20, ενώ πέρσι ο αντίστοιχος αριθμός άγγιζε τους 2.500. Οι πολύ καλές επιδόσεις στη Φυσική, με το 60% να γράφει πάνω από τη βάση, αναμένεται να συγκρατήσουν οποιαδήποτε πτωτική πορεία των βάσεων. Στην Χημεία, το 43% έγραψε κάτω από τη βάση, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από πέρσι.

4ο επιστημονικό πεδίο – Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής

Ενα ακόμα πεδίο στο οποίο αναμένεται πτώση είναι αυτό των οικονομικών σχολών, ύστερα από ένα σερί ανοδικών βάσεων τα τελευταία χρόνια. Αν η Φυσική αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη για το 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο, το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ήταν αυτό που «πάγωσε» αρκετά χαμόγελα υποψηφίων που είδαν τις βαθμολογίες τους. Σε ένα μάθημα που μέχρι πέρσι μέτραγε σχεδόν 8.000 αριστούχους, φέτος μόλις 4.000 κατάφεραν να βρεθούν στη βαθμολογική κλίμακα 18-20.

Συντριπτικά ήταν και τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, με το 48% να μην ξεπερνάει τη βάση του 10, όταν πέρσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 33,1%. Στα υπόλοιπα μαθήματα, οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, αξίζει όμως να γίνει ειδική αναφορά στο μάθημα των Μαθηματικών, που, αν και απαιτητικό, οι υποψήφιοι του 4ου επιστημονικού πεδίου κατέγραψαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από τις προηγούμενες χρονιές. Μέχρι και πέρσι, σχεδόν το 70% των υποψηφίων έγραφε σταθερά κάτω από τη βάση, ενώ φέτος το ποσοστό αυτό μειώθηκε αισθητά στο 64,07%.

Το ψαλίδι στους αριστούχους των ΑΟΘ αναμένεται να επηρεάσει τις υψηλόβαθμες σχολές με μικρή πτώση βάσεων, σε γενικές γραμμές όμως η βουτιά θα είναι συγκρατημένη, καθώς φέτος αυξάνεται ο ανταγωνισμός στο εν λόγω πεδίο, με σχεδόν 1.400 επιπλέον υποψηφίους.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Διαβάστε επίσης