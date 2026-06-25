Πανελλήνιες 2026: Ποιοι είναι οι αριστούχοι στις φετινές εξετάσεις και ποιες σχολές επιλέγουν

Μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες ήρθε από τη Λάρισα με την Ιωάννα Παπακώστα να συγκεντρώνει 19.780 μόρια

Ελένη Ευστρατίου

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι είναι οι αριστούχοι στις φετινές εξετάσεις και ποιες σχολές επιλέγουν

Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων 2026

Eurokinissi/Βασίλης Παπαδόπουλος
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 διακρίθηκαν πολλοί υποψήφιοι με βαθμολογίες πάνω από 19.000 μόρια, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
  • Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα συγκέντρωσε 19.780 μόρια και στοχεύει στην Ιατρική Σχολή.
  • Μαθητές από τη Λέσβο, τη Ρόδο και άλλες περιοχές πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες και επέλεξαν σχολές όπως Ιατρική και Αρχιτεκτονική.
  • Οι αριστούχοι τόνισαν τη σημασία του συστηματικού διαβάσματος, της οικογενειακής στήριξης και της ισορροπίας στη μελέτη.
  • Πολλοί από τους επιτυχόντες έχουν στόχο σχολές υγείας, πολυτεχνικές και μηχανικών σε πανεπιστήμια της Ελλάδας.
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Ανακοινώθηκαν σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ.

Οι υποψήφιοι πλέον μπορούν να ανακουφιστούν με την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους και να μπουν στη διαδικασία μελέτης για να διαμορφώσουν του μηχανογραφικού τους. Ποιοι είναι όμως οι πρώτοι των πρώτων;

Από τους 89.032 υποψηφίους που διαγωνίστηκαν φέτος στις Πανελλαδικές, αρκετά είναι τα παιδιά που διακρίθηκαν στις βαθμολογίες τους, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 19.000 μόρια. Ορισμένοι από τους επιτυγχόντες είναι:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που αρίστευσαν

Μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες ήρθε από τη Λάρισα με την Ιωάννα Παπακώστα να συγκεντρώνει 19.780 μόρια. Στόχος της είναι η Ιατρική την οποία και πετυχαίνει, ενώ η ίδια δηλώνει πως δεν περίμενε να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Τόνισε ότι αυτό που χρειαζόταν ήταν συστηματικό διάβασμα πολλών ετών και στήριξη από την οικογένεια, όπως επίσης και μία έξοδο τα Σάββατα.

Από το νησί της Λέσβου ήρθαν δύο αριστούχοι, η Μαρία Κουζινόγλου, η οποία συγκέντρωσε 19.740 μόρια με όνειρο τη σχολή Αρχιτεκτονικής. Η Μαρία πέτυχε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες της φετινής χρονιάς, επιβεβαιώνοντας πως η συστηματική προσπάθεια, η επιμονή και η αγάπη για το αντικείμενο μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία.

Στην Ρόδο, η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη συγκέντρωσε 19.710 μόρια και κατευθύνεται για την Ιατρική Σχολή. Η ίδια δήλωσε πως «οι θυσίες και οι προσπάθειες πολλών χρόνων απέδωσαν καρπούς» και αισθάνεται περήφανη και ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα. Όπως είπε, σημασία για εκείνη είχαν η στήριξη που έλαβε από δικούς της ανθρώπους και από τους καθηγητές που την καθοδήγησαν.

Ο Χρήστος Μπατζιάκας από τον Άγιο Δημήτριο Μαγνησίας συγκέντρωσε 19.485 μόρια (Φυσική 20 - Βιολογία 19,8 - Χημεία 19,7 - Εκθεση 18) στις Σπουδές Υγείας, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις.

Όπως τονίζει στο Μουσικό Βαγόνι μετά από αυτήν την εξαιρετική επίδοση, «μόλις τελείωσε μία δύσκολη χρονιά και είμαι σαφώς ικανοποιημένος. Με υπομονή και επιμονή μπορέσαμε και τα καταφέραμε, έχοντας δίπλα τους γονείς μας και τους καθηγητές τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε όλους». Εκείνος έχει στόχο την Ιατρική Θεσσαλονίκης για να μπορεί «στο μέλλον να βοηθά τους σθνανθρώπους του».

Επίσης στη Λέσβο, ο Γιάννης Λάλος αρίστευσε με 19.410 μόρια και οδέυει προς την Ιατρική. ο Γιάννης έγραψε στην Έκθεση 18.3, στη Βιολογία 19.8, στη Φυσική 19.6 και στη Χημεία 19.6. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, η σχολή αυτή ήταν πάντα ο στόχος του και χαίρεται που τον έχει καταφέρει, ωστόσο τώρα λέει πως χρειάζεται ξεκούραση μετά από μία απαιτητική χρονιά.

Στη Θεσσαλονίκη διακρίθηκε ο μαθητής Θεόδωρος Μιλτιάδης, ο οποίος συγκέντρωσε 19.340 μόρια. Όπως δήλωσε στο typosthes, στόχος του είναι η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.

Ο Θεόδωρος αρίστευσε στα Μαθηματικά και έγραψε 17,6 στη Νεοελληνική Γλώσσα και στη Λογοτεχνία, 19,6 στη Φυσική και 19,5 στη Χημεία. Ο ίδιος δήλωσε ικανοποιημένος από την επίδοσή του και πως «ανταμείφθηκαν οι κόποι και οι προσπάθειές του». Για την προετοιμασία του εξήγησε πως αυτό που χρειάζεται είναι «μεθοδικότητα και κατανόηση των προσωπικών ορίων», ενώ για εκείνον το σημαντικότερο ήταν η ισορροπία.

Στον Βόλο, ο Θωμάς Βασιλούλης συγκέντρωσε 19.250 μόρια και αρίστευσε στη Φυσική. Στα υπόλοιπα μαθήματα συγκέντρωσε 18.9 στα Μαθηματικά, 19,5 στη Χημεία, και 18,1 στην Έκθεση. Ο ίδιος θα επιλέξει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης για τις σπουδές του και εξηγεί πως χρειάστηκε προσήλωση και συστηματικό διάβασμα για την επιτυχία του, αλλά και στιγμές ξεκούρασης.

Στην Ιεράπετρα Κρήτης, βρέθηκαν στην κορυφή η Μαρία Μουσουράκη με 19.250 μόρια και ο Κωνσταντίνος Μαράκης με 19.100. Η Μαρία κατάφερε τον στόχο της να περάσει στην Ιατρική Σχολή, δίνοντας για δεύτερη φορά τις εξετάσεις και δηλώνει πως είχε καλές βάσεις από την προηγούμενη χρονιά, αλλά περισσότερο χρόνο για να κατανοήσει τις γνώσεις που λάμβανε. Η ίδια έκανε αναφορά στην οικογένεια και τους καθηγητές της που την βοήθησαν και την στήριξαν στην προσπάθειά της.

Ο Κωνσταντίνος στοχεύει στην Αρχιτεκτονική, το οποίο και κατάφερε με οργανωμένο και μεθοδικό διάβασμα, ενώ θυσίασε και την πενθήμερη εκδρομή του σχολείου για να διαβάσει. Παράλληλα, ευχαρίστησε την οικογένεια, τους φίλους και τους καθηγητές τους που του έδωσαν δύναμη στην προσπάθειά του.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η Κατερίνα Χαραλαμπάκη στοχεύει στην Ιατρική ή την Κτηνιατρική της Θεσσαλονίκης με 19.125 μόρια. Η μαθήτρια αρίστευσε στη Φυσική και τη Βιολογία, το οποίο κατάφερε ακολουθώντας αυστηρό πρόγραμμα χωρίς μεγάλη πίεση.

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