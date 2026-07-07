Μηχανογραφικό 2026: Από σήμερα η υποβολή του - Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα

Αναλυτικός οδηγός για τη σωστή υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μηχανογραφικό 2026: Από σήμερα η υποβολή του - Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 2026 ανοίγει σήμερα 7 Ιουλίου και κλείνει στις 16 Ιουλίου στις 23:59.
  • Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό για ΑΕΙ και Παράλληλο Μηχανογραφικό για ΣΑΕΚ μέσω της ιστοσελίδας michanografiko.it.minedu.gov.gr με προσωπικούς κωδικούς.
  • Υποψήφιοι που δεν έχουν ή δεν θυμούνται το password μπορούν να το αποκτήσουν ή να το ανακτήσουν μέσω του σχολείου ή της εφαρμογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας».
  • Μετά την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού, το δελτίο αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου και δεν επιτρέπονται αλλαγές.
  • Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Επαναληπτικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026 θα υποβάλουν μηχανογραφικό μετά τις εξετάσεις, αποκτώντας προσωπικό κωδικό τότε.
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Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού και Παραλλήλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026.

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου (23:59) και οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Τι να κάνετε αν δεν έχετε password

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειο, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μ.Δ. με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

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Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των Μηχανογραφικών είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε Λυκείου και επιπλέον την Παρασκευή 10-7-2026 και την Πέμπτη 16-7-2026.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, θα καταθέσουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2026

Όπως ανακοινώθηκε, επίσης από το υπουργείο Παιδείας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ. Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας και Ειδικά-Μουσικά Μαθήματα).

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους από το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Αναλυτικά η διαδικασία

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με μια απλή αλλά αυστηρή διαδικασία:

  • Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr.
  • Σύνδεση: Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του.
  • Προσωρινή Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
  • Οριστικοποίηση: Όταν η λίστα είναι έτοιμη, ο υποψήφιος επιλέγει «Οριστικοποίηση». Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου. Καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά από αυτό το βήμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το σύστημα «φιλτράρει» αυτόματα τις σχολές. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των οποίων την ΕΒΕ πιάνει με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις.

Οι Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για διαφορετικές σχολές του ίδιου πεδίου.

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