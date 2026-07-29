Κυψέλη: Γερμανός μηχανικός και καθηγητής του ΕΜΠ αναλαμβάνουν τις πραγματογνωμοσύνες

Snapshot Σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των πολυκατοικιών που υπέστησαν ζημιές από τις υπόγειες εργασίες για τη νέα γραμμή του Μετρό στην Κυψέλη.

Η Αττικό Μετρό έχει ορίσει δύο πραγματογνώμονες, έναν μηχανικό από τη Γερμανία και έναν καθηγητή του ΕΜΠ, για τους ελέγχους.

Ο Δήμος Αθηναίων θα συνεισφέρει με έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μεταλλειολόγο που θα λειτουργούν και ως σύμβουλοι των κατοίκων.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί δημοτικό συμβούλιο με συμμετοχή των κατοίκων και της Αττικό Μετρό, χωρίς την παρουσία εκπροσώπου του αρμόδιου υπουργείου. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία του ελέγχου των πολυκατοικιών που υπέστησαν ζημιές από τις υπόγειες εργασίες για τη νέα γραμμή του Μετρό, με τους κατοίκους της Κυψέλης να μην έχουν λάβει ακόμα σαφείς απαντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr η Αττικό Μετρό έχει ορίσει δύο πραγματογνώμονες για να κάνουν τους ελέγχους, έναν μηχανικό από τη Γερμανία κι έναν καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από την πλευρά του ο Δήμος Αθηναίων, θα συμβάλει στις πραγματογνωμοσύνες ορίζοντας έναν πολιτικό μηχανικό κι έναν μεταλλειολόγο, οι οποίοι εκτός από τους ελέγχους θα έχουν και ρόλο συμβούλου έτσι ώστε να βρίσκονται στη διάθεση των κατοίκων, τα σπίτια των οποίων παρουσιάζουν ρωγμές.

Παράλληλα, σήμερα θα λάβει χώρα δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αθηναίων, παρουσία αντιπροσωπείας κατοίκων, της Αττικό Μετρό, ενώ δεν θα παραστεί εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου, παρότι κλήθηκε.

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