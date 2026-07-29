Μίνα Καραμήτρου: Παραιτήθηκε από το OPEN

Snapshot Η Μίνα Καραμήτρου υπέβαλε παραίτηση από το OPEN και θα αποχωρήσει επίσημα μετά τις 9 Αυγούστου.

Η δημοσιογράφος ενημέρωσε τον Γενικό Διευθυντή του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, αρκετές εβδομάδες πριν την ανακοίνωση.

Οι σχέσεις μεταξύ της Μίνας Καραμήτρου και του OPEN παραμένουν άριστες παρά την αποχώρηση.

Η Καραμήτρου συνεχίζει να παρουσιάζει το μαγκαζίνο «10 Παντού» μέχρι την αποχώρησή της.

Ο Νίκος Στραβελάκης θα αναζητήσει νέα τηλεοπτική παρτενέρ για το επόμενο τηλεοπτικό έτος. Snapshot powered by AI

Οι εξελίξεις και οι ανατροπές στον ενημερωτικό τομέα φαίνεται ότι δεν έχουν τέλος, τη φετινή σεζόν. Μετά τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις σε ΑΝΤ1, ΣΚΑΪ, ΕΡΤ, μία παραίτηση έρχεται να συζητηθεί στο μιντιακό τοπίο.

Συγκεκριμένα, η Μίνα Καραμήτρου υπέβαλλε την παραίτησή της στον Γενικό Διευθυντή του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο συνεργάζονταν επί σειρά ετών. Ούσα επαγγελματίας και τρέφοντας εκτίμηση για τον προαναφερθέντα, η δημοσιογράφος γνωστοποίησε την απόφασή της εδώ και εβδομάδες.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, στοιχείο που αποτυπώνεται άλλωστε και στην επιλογή της παρουσιάστριας να αναλάβει το δελτίο ειδήσεων του καναλιού αυτή την περίοδο.

Η Μίνα Καραμήτρου θα παραμείνει στο πόστο της, στο μαγκαζίνο «10 Παντού», μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου που πέφτει η αυλαία της καθημερινής εκπομπής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να παρουσιάσει και τα δελτία ειδήσεων το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου και στη συνέχεια θα κλείσει τον επιτυχημένο της κύκλο στο OPEN.

Πλέον, ο Νίκος Στραβελάκης θα αναζητήσει νέα τηλεοπτική παρτενέρ για την επόμενη χρονιά.