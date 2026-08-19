Ινδονησία: Μια 84χρονη παράλυτη γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια τρεις ημέρες μετά το σεισμό

Η επιζήσασα, Παουλίνα Πόμπι, είχε θαφτεί κάτω από τους τοίχους από μπαμπού που κατέρρευσαν στο μικρό της σπίτι νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ινδονησία: Μια 84χρονη παράλυτη γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια τρεις ημέρες μετά το σεισμό
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια 84χρονη παράλυτη γυναίκα ανασύρθηκε χθες ζωντανή κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, τρεις ημέρες μετά τον σεισμό που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας, προκαλώντας τον θάνατο 73 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Σχεδόν 60.000 άνθρωποι είναι καταγεγραμμένοι ως εκτοπισμένοι μετά τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια και τραυμάτισε περισσότερους από 900 ανθρώπους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, BNPB.

Η επιζήσασα, Παουλίνα Πόμπι, είχε θαφτεί κάτω από τους τοίχους από μπαμπού που κατέρρευσαν στο μικρό της σπίτι νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Η οικογένειά της, πιστεύοντας ότι είχε διασωθεί και είχε μεταφερθεί σε καταφύγιο, επέστρεψε στο σημείο σήμερα για να την αναζητήσει.

«Επειδή ήταν παράλυτη, δεν μπορούσε να κινηθεί ή να μιλήσει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Ρούντολφους Ρίμπα. «Είναι καλά στην υγεία της, δεν τραυματίστηκε. Ήταν απλώς λίγο αδύναμη επειδή δεν είχε φάει ή πιει τίποτα για μέρες», εξήγησε. «Φαίνεται απίστευτο, σχεδόν θαύμα», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 3.000 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί από το Σάββατο, τουλάχιστον 86 από τους οποίους ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να γίνουν αισθητοί από τον πληθυσμό, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Σχεδόν 400 τόνοι βοήθειας -συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και φαρμάκων- έχουν παραδοθεί στην πληγείσα περιοχή από το Σάββατο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Το 2004, από τον ισχυρό σεισμό 9,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Σουμάτρας και το τσουνάμι που επακολούθησε, έχασαν την ζωή τους περίπου 220.000 άνθρωποι σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων περίπου 170.000 στην Ινδονησία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:46ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 1.243 ακόμα θάνατοι στη χώρα κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα

17:42NEWSBOMB

Πρέβελη: 20 ημέρες μετά την πύρινη λαίλαπα η αναγέννηση ξεκίνησε - Το πράσινο ξεπροβάλλει μέσα από τις στάχτες

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η θάλασσα «αχνίζει»: Το καιρικό φαινόμενο sea smoke κάλυψε τις Κυκλάδες

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμα μια «καραβιά» μεταναστών στη Γαύδο - Διασώθηκαν 34 αλλοδαποί

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 28χρονη πνίγηκε από μπουκιά με κομμάτι μπέικον

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία μεταφέρει 500 ανήλικες μετανάστριες από τη Θέουτα στην ηπειρωτική χώρα - Διαφωνεί η Ε.Ε.

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε τελειώνουν – Tι να προσέχουν οι καταναλωτές

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανήλικοι γρονθοκόπησαν 16χρονο - Δύο συλλήψεις

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Θαλάσσια πάρκα από την Τουρκία: Το πραγματικό πρόβλημα, η λύση που αποφεύγουμε και μια σημαντική λεπτομέρεια – Διεθνολόγος αναλύει στο Newsbomb

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί τη Γαλλία: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις προδοσίες σας»

17:06ΕΘΝΙΚΑ

Κύπριος υπ. Ενέργειας: Με γαλλικό πλοίο ξαναρχίζουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου

17:04LIFESTYLE

Σταύρος Χαλκιάς: Ο Έλληνας κωμικός που κατακτά το Χόλιγουντ - «Θέλω να είμαι ο ίδιος άνθρωπος πάνω και κάτω από τη σκηνή»

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Μια 84χρονη παράλυτη γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια τρεις ημέρες μετά το σεισμό

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα στοιχεία που πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Οδηγός έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων μετά από τροχαίο - Καρέ-καρέ η ανάσυρση του

16:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο μεγατόνων στο Χάρβαρντ: 53 εκατ. δολάρια αποζημιώσεις για πώληση πτωμάτων στη μαύρη αγορά!

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Στη ΜΕΘ 21χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο

16:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος για πληθωρισμό στα τρόφιμα: «Δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη μάχη μείωσης τιμών»

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο: Δεκάδες ασθενείς καθημερινά στα επείγοντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικές εκδρομές: Οι επτά αλλαγές που έρχονται με το πρώτο κουδούνι από τον Σεπτέμβρη

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσει ο καύσωνας - Θερμή «εισβολή» από την Αφρική

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι περιέχει πλέον το μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού αν μείνει στο ζεστό αυτοκίνητο όλη μέρα

12:34ΑΠΟΨΕΙΣ

Στους Τούρκους πρέπει να μιλάς με τη γλώσσα που καταλαβαίνουν

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Γέρακα, δίπλα στην Αττική Οδό – Ήχησε το «112»

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Άμεση αντίδραση μετά τις ιρανικές απειλές: Παραμένουν στην Κύπρο 4 F-16 και η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» - Μέτρα και στη Σούδα

17:04LIFESTYLE

Σταύρος Χαλκιάς: Ο Έλληνας κωμικός που κατακτά το Χόλιγουντ - «Θέλω να είμαι ο ίδιος άνθρωπος πάνω και κάτω από τη σκηνή»

15:23WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Πενταγώνου: «Έχω δει τα στοιχεία» για τα κρυμμένα πτωμάτων τεσσάρων εξωγήινων

15:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καλλιάνος: Έρχονται 40άρια - «Ό,τι δεν έκανε το φετινό καλοκαίρι πάει να το κάνει τώρα»

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο λάθος: Παντρεμένος χαρίζει δώρο που κέρδισε σε συνάδελφό του - Η γυναίκα του καταφτάνει με άγριες διαθέσεις 

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Θαλάσσια πάρκα από την Τουρκία: Το πραγματικό πρόβλημα, η λύση που αποφεύγουμε και μια σημαντική λεπτομέρεια – Διεθνολόγος αναλύει στο Newsbomb

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σεσημασμένος για κλοπές και διαρρήξεις ο 38χρονος που ακινητοποίησε ο αντιδήμαρχος

15:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Σε τέσσερις άξονες τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός 

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Botox από λαγοκέφαλο; Πώς το τοξικό ψάρι έγινε ανάρπαστο στα κέντρα ομορφιάς

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Πορτογάλου στην Αλβανία: Πώς οι δύο Τούρκοι προσπάθησαν να φυγαδεύσουν τον 29χρονο – Στο «κάδρο» και αστυνομικός

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Σε «χημική υποταγή» 250 γυναίκες από Γάλλο ανώτερο δημόσιο υπάλληλο - Τις νάρκωνε για να ουρήσουν πάνω τους

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Ποσειδώνος: Δωρίζουν τα όργανα του οδηγού μοτοσικλέτας που έχασε τη μάχη για τη ζωή

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός 34χρονος Βρετανός τουρίστας στην Αναφωνήτρια

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Φρικτός θάνατος 29χρονης μέλλουσας νύφης - Αρκούδα την έσυρε έξω από τη σκηνή, την σκότωσε και την έθαψε

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Οδηγός έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων μετά από τροχαίο - Καρέ-καρέ η ανάσυρση του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ