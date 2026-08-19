Ινδονησία: Μια 84χρονη παράλυτη γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια τρεις ημέρες μετά το σεισμό

Μια 84χρονη παράλυτη γυναίκα ανασύρθηκε χθες ζωντανή κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, τρεις ημέρες μετά τον σεισμό που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας, προκαλώντας τον θάνατο 73 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Σχεδόν 60.000 άνθρωποι είναι καταγεγραμμένοι ως εκτοπισμένοι μετά τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια και τραυμάτισε περισσότερους από 900 ανθρώπους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, BNPB.

Η επιζήσασα, Παουλίνα Πόμπι, είχε θαφτεί κάτω από τους τοίχους από μπαμπού που κατέρρευσαν στο μικρό της σπίτι νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Η οικογένειά της, πιστεύοντας ότι είχε διασωθεί και είχε μεταφερθεί σε καταφύγιο, επέστρεψε στο σημείο σήμερα για να την αναζητήσει.

«Επειδή ήταν παράλυτη, δεν μπορούσε να κινηθεί ή να μιλήσει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Ρούντολφους Ρίμπα. «Είναι καλά στην υγεία της, δεν τραυματίστηκε. Ήταν απλώς λίγο αδύναμη επειδή δεν είχε φάει ή πιει τίποτα για μέρες», εξήγησε. «Φαίνεται απίστευτο, σχεδόν θαύμα», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 3.000 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί από το Σάββατο, τουλάχιστον 86 από τους οποίους ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να γίνουν αισθητοί από τον πληθυσμό, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Σχεδόν 400 τόνοι βοήθειας -συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και φαρμάκων- έχουν παραδοθεί στην πληγείσα περιοχή από το Σάββατο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Το 2004, από τον ισχυρό σεισμό 9,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Σουμάτρας και το τσουνάμι που επακολούθησε, έχασαν την ζωή τους περίπου 220.000 άνθρωποι σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων περίπου 170.000 στην Ινδονησία.

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