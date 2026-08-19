Μεσολόγγι: Ανήλικοι γρονθοκόπησαν 16χρονο - Δύο συλλήψεις

Snapshot Τέσσερις ανήλικοι επιτέθηκαν και γρονθοκόπησαν 16χρονο στο Μεσολόγγι μετά από διαπληκτισμό για το τσαντάκι του.

Δύο από τους δράστες, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν άμεσα από την Αστυνομία και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Οι γονείς των δύο ανηλίκων συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η επίθεση σημειώθηκε αρχικά στην κεντρική πλατεία και συνεχίστηκε σε άλλο σημείο της πόλης. Snapshot powered by AI

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά την καταγγελία 16χρονου για επίθεση που δέχθηκε από τέσσερα άτομα στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghivoice.gr, ο 16χρονος κατήγγειλε ότι αρχικά οι τέσσερις νεαροί, ηλικίας 16 και 17 ετών, τον πλησίασαν στην κεντρική πλατεία, διαπληκτίστηκαν μαζί του και του ζήτησαν να τους δώσει το τσαντάκι του. Λίγο αργότερα, τον εντόπισαν ξανά σε άλλο σημείο της πόλης, όπου τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο.

Άμεσα, άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη δύο εκ των τεσσάρων δραστών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα, 19 Αυγούστου, ενώπιον του Εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας.

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