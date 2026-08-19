Χαλκίδα: Οδηγός έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων μετά από τροχαίο - Καρέ-καρέ η ανάσυρση του

Snapshot Νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στη Χαλκίδα και το όχημα σταμάτησε στο χείλος γκρεμού 15 μέτρων.

Ο οδηγός έπεσε από τον γκρεμό όταν προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας οργάνωσε επιχείρηση διάσωσης και ανέσυρε τον τραυματία με ειδικό φορείο από το δύσβατο σημείο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για ιατρική φροντίδα και κλινικές εξετάσεις.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες της εκτροπής του οχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (19/8) στην περιοχή Ματσέζα της Χαλκίδας, προκαλώντας την άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του. Το όχημα μετά από ανεξέλεγκτη πορεία σταμάτησε στο χείλος γκρεμού, αποφεύγοντας ωστόσο την πτώση στο κενό την τελευταία στιγμή.

Ο νεαρός οδηγός, βλέποντας τον κίνδυνο πανικοβλήθηκε και εγκατέλειψε το όχημα. Ανοίγοντας ωστόσο την πόρτα του αυτοκινήτου, έχασε την ισορροπία του στο επικίνδυνο έδαφος, με συνέπεια να πέσει στο κενό και να βρεθεί στον πυθμένα της χαράδρας, σε βάθος περίπου 15 μέτρων. Εξαιτίας της πτώσης, υπέστη τραύματα στο κεφάλι καθώς και σε άλλα μέρη του σώματός του.

Η ειδοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, τα στελέχη της οποίας οργάνωσαν επιχείρηση ανάσυρσης. Οι πυροσβέστες κατέβηκαν στο δύσβατο σημείο, προσέγγισαν τον πολυτραυματία και, εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα διάσωσης, τον τοποθέτησαν σε ειδικό φορείο.

Στο σημειο βρισκόταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες που παρέλαβαν τον ασθενή. Αφού σταθεροποίησαν την κατάστασή του, τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να υποβληθεί σε κλινικές εξετάσεις. Η Τροχαία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που προκάλεσαν την εκτροπή του αυτοκινήτου, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Καρέ-καρέ η ανάσυρση του νεαρού από τον γκρεμό στη Χαλκίδα

Βίντεο από την επιχείρηση αποτυπώνει με ακρίβεια τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέσυραν με ασφάλεια τον τραυματία.

Στα πλάνα διακρίνονται οι διασώστες να έχουν καταρριχηθεί σε ένα έδαφος ασταθές προσπαθώντας να προσεγγίσουν τον τραυματία.

Η διαδικασία τοποθέτησής του στο ειδικό φορείο ακινητοποίησης γίνεται με απόλυτη προσοχή, καθώς ο νεαρός φέρει χτυπήματα στο κεφάλι από την πτώση.

Το όχημα, που νωρίτερα είχε βγει εκτός πορείας, διακρίνεται στο βάθος να παραμένει οριακά ακινητοποιημένο στο χείλος του γκρεμού, δίνοντας την πραγματική διάσταση του κινδύνου.

Ο συντονισμός των ανδρών της Πυροσβεστικής είναι πλήρης, καθώς κάθε λάθος κίνηση στο απόκρημνο σημείο θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

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