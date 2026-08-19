Άρτα: Στη ΜΕΘ 21χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο

Snapshot Ένας 21χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο σε επαρχιακό δρόμο στην Άρτα.

Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της υπό άγνωστες συνθήκες.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Άρτας και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το Τμήμα Τροχαίας Άρτας ερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Άρτας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 21χρονος δικυκλιστής, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από τη Ρόκα προς την Ιόνια Οδό.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το ατύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 21χρονο τραυματία στο Νοσοκομείο της Άρτας.

Ο νεαρός εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου παραμένει για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το νέο αυτό ατύχημα στους δρόμους της Ηπείρου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άρτας.