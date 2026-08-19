Ποσειδώνος: Δωρίζουν τα όργανα του οδηγού μοτοσικλέτας που έχασε τη μάχη για τη ζωή

Τραγική ήταν η εξέλιξη του τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (18/08) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, καθώς ο 39χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας είναι κλινικά νεκρός, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Ο άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά τη σύγκρουση του δικύκλου του με ταξί, το οποίο, υπό συνθήκες που διερευνώνται, πραγματοποίησε αναστροφή στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Βούλας.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, ο 39χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο 39χρονος βρίσκεται σε κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως «κλινικός θάνατος».

Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία, η οικογένεια του 39χρονου φαίνεται να πήρε μία εξαιρετικά δύσκολη και γενναία απόφαση. Συγκεκριμένα, προτίθεται να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων του, ώστε μέσα από τον θάνατο του δικού τους ανθρώπου να δοθεί η ευκαιρία για ζωή σε άλλους ασθενείς.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η φονική σύγκρουση.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ, με τη νεότερη εξέλιξη αναμένεται να αναβαθμιστεί η κατηγορία. Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη, ήταν αρνητικό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης