Το Ιράν προειδοποιεί τη Γαλλία: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις προδοσίες σας»

«Ο ιρανικός λαός δεν θα ξεχάσει ποτέ τις συνεχιζόμενες προδοσίες της Γαλλίας» δήλωσε ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σε ανάρτηση στο X, την επόμενη μέρα από την απόφαση του Παρισιού να απελάσει δύο Ιρανούς διπλωμάτες σε απάντηση σε παρόμοιο μέτρο που ελήφθη εναντίον δύο διπλωματών από τη γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη.

«Από το σκάνδαλο με το μολυσμένο αίμα μέχρι την πτώχευση της Instex και την εκμετάλλευση του μηχανισμού snapback, δεν θα ξεχάσουμε: η επιμονή σε αυτή την εχθρότητα θα καταλήξει μόνο να γυρίσει μπούμερανγκ στο Παρίσι», πρόσθεσε ο Αζίζι.

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν εξέδωσε επίσης δήλωση σχετικά με τον χαρακτηρισμό δύο Γάλλων διπλωματών ως ανεπιθύμητων προσώπων.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει:

«Λόγω δραστηριοτήτων που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, ιδίως στη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 για τις Διπλωματικές Σχέσεις, από δύο μέλη του προσωπικού που εργάζονται στην Γαλλική Πρεσβεία στην Τεχεράνη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την πάροδο αρκετών εβδομάδων από την αποκάλυψη της παράνομης συμπεριφοράς τους, δεν έχει παρατηρηθεί καμία ενέργεια από την κυβέρνησή τους για τη διόρθωση της συμπεριφοράς και τη διασφάλιση της μη επανάληψης τέτοιων συμπεριφορών, το υπουργείο Εξωτερικών αναγνωρίζει αυτά τα δύο μέλη του προσωπικού ως persona non grata και, κατά συνέπεια, η είσοδός τους στο Ιράν θα απαγορευτεί».

Η Γαλλία απελαύνει δύο Ιρανούς διπλωμάτες

Η Γαλλία θα απελάσει δύο Ιρανούς διπλωμάτες τις προσεχείς ημέρες, ανέφερε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα αφότου το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως δεν θα επιτρέψει σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε διπλωματική διαμάχη, να επιστρέψουν στο Ιράν.

Τον προηγούμενο μήνα, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αναφέρει πως υπάλληλοι της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη είχαν τεθεί υπό κράτηση και εκφοβιστεί από μέλη των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι δύο Γάλλοι διπλωμάτες έγιναν σκόπιμα στόχος στις 19 Ιουλίου, προσθέτοντας ότι αυτή η απαράδεκτη ενέργεια θα έχει συνέπειες.

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