FT: Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να χτυπήσει την Ευρώπη - Κύπρος και Βουλγαρία στο στόχαστρο

Snapshot Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να διευρύνει τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ σε ευρωπαϊκό έδαφος, στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κύπρο και Βουλγαρία.

Η Βουλγαρία έχει αυξήσει τη στρατηγική σημασία της αεροπορικής βάσης Bezmer, επιτρέποντας σε αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού να επιχειρούν από εκεί.

Η Κύπρος φιλοξενεί βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και έχει ήδη δεχθεί επιθέσεις με drone, καθιστώντας την πιθανό στόχο σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Το Ιράν εξετάζει επίσης επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, που έχουν κρίσιμο ρόλο στις παγκόσμιες επικοινωνίες.

Η φύση και η έκταση των ιρανικών αντιποίνων θα εξαρτηθούν από τις μελλοντικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Snapshot powered by AI

Διεύρυνση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, μεταφέροντάς την σε ευρωπαϊκό έδαφος εξετάζει η Τεχεράνη, σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι επικαλούνται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς, αν η Ουάσιγκτον ξεκινήσει περαιτέρω κλιμάκωση.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν αμερικανικές βάσεις στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Οι αξιωματούχοι που αναφέρθηκαν ανέφεραν επίσης την επιλογή να χτυπήσουν υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που ενταθεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Η Σόφια εξουσιοδότησε πρόσφατα τα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού να επιχειρούν από την αεροπορική βάση Bezmer, αυξάνοντας ενδεχομένως τη στρατηγική σημασία της εγκατάστασης για την Ουάσιγκτον.

Η Κύπρος έχει επίσης εξεταστεί ως πιθανός στόχος σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, δήλωσε στους FT ένα άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις της Τεχεράνης. Το νησί φιλοξενεί βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μία από τις οποίες έγινε στόχος drone νωρίτερα φέτος.

Οι Ιρανοί σχεδιαστές έχουν επίσης εξετάσει τρόπους για να διαταράξουν τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την εφημερίδα. Η ζημιά στα καλώδια θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες υποδομές επικοινωνιών που διέρχονται από μια από τις πιο στρατηγικά σημαντικές πλωτές οδούς στον κόσμο.

Ο αναφερόμενος σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης έρχεται καθώς η Τεχεράνη εξετάζει πώς θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος για την Ουάσιγκτον εάν η σύγκρουση. Οι πηγές τόνισαν ότι η κλίμακα και η φύση οποιωνδήποτε ιρανικών αντιποίνων θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.

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