Το ΝΑΤΟ απαντά στις απειλές του Ιράν για χτυπήματα στην Ευρώπη: «Είμαστε έτοιμοι»

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται, η Ευρώπη βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στο επίκεντρο μίας επικίνδυνης κλιμάκωσης. Το ΝΑΤΟ στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, την ώρα που οι πληροφορίες για πιθανούς ιρανικούς στόχους σε ευρωπαϊκό έδαφος προκαλούν έντονη ανησυχία.

Η προειδοποίηση της Συμμαχίας έρχεται μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε νέα κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Απαντώντας σε δημοσίευμα των Financial Times, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η Συμμαχία διαθέτει ισχυρή αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα και είναι προετοιμασμένη να προστατεύσει τα μέλη της απέναντι σε οποιαδήποτε εξέλιξη.

«Το ΝΑΤΟ είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντοτε ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων», ανέφερε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Συμμαχίας, ο αξιωματούχος αναφέρθηκε στις αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν με κατεύθυνση την Τουρκία. Όπως σημείωσε, η νατοϊκή αεράμυνα κατάφερε νωρίτερα μέσα στη χρονιά να αναχαιτίσει πυραύλους σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αξιολογήσει σενάρια επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Η Σόφια ενέκρινε τον περασμένο μήνα τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων φέρεται να έχει συμπεριληφθεί και η Κύπρος. Μία από τις πηγές των Financial Times ανέφερε ότι στο στόχαστρο θα μπορούσε να βρεθεί η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, η οποία είχε πληγεί από drone τον Μάρτιο.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη έχει εξετάσει και ένα διαφορετικό σενάριο, που αφορά υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση περαιτέρω διεύρυνσης της σύγκρουσης.

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