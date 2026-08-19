Φωτιά τώρα στον Γέρακα, δίπλα στην Αττική Οδό – Ήχησε το «112»

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα κάτω από πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος

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Φωτιά τώρα στον Γέρακα, δίπλα στην Αττική Οδό – Ήχησε το «112»
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Γέρακα Αττικής από το μεσημέρι της Τετάρτης (19/08), σε χαμηλή και ξερή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση δίπλα από το νεκροταφείο του Γέρακα, σημείο όπου βρίσκονται πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

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Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της εστίας.

Στις 15:43, ήχησε το «112» στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Γέρακα και της Ανθούσας. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα.

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