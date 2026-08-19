Φωτιά τώρα στον Γέρακα, δίπλα στην Αττική Οδό – Ήχησε το «112»

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Γέρακα Αττικής από το μεσημέρι της Τετάρτης (19/08), σε χαμηλή και ξερή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση δίπλα από το νεκροταφείο του Γέρακα, σημείο όπου βρίσκονται πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της εστίας.

Στις 15:43, ήχησε το «112» στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Γέρακα και της Ανθούσας. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα.