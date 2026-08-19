Σταύρος Χαλκιάς: Ο Έλληνας κωμικός που κατακτά το Χόλιγουντ με «όπλο» τον αυτοσαρκασμό

Με νέο special στο Netflix και ρόλους σε μεγάλες παραγωγές, ο ομογενής κωμικός μιλά για τις ελληνικές του ρίζες και το τίμημα της γρήγορης επιτυχίας στην αμερικανική κωμωδία

Ανθή Κουρεντζή

Σταύρος Χαλκιάς: Ο Έλληνας κωμικός που κατακτά το Χόλιγουντ με «όπλο» τον αυτοσαρκασμό
LIFESTYLE
4'
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Για την ανοδική πορεία του στην αμερικανική κωμωδία, τις ελληνικές οικογενειακές του ρίζες, τη σχέση του με τη Βαλτιμόρη, αλλά και την πολιτική κατεύθυνση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια μέρος της stand-up και podcast σκηνής μίλησε ο ομογενής κωμικός Σταύρος Χαλκιάς (Stavros Halkias), σε συνέντευξή του στο «Popcast» των «New York Times».

Ο 37χρονος κωμικός ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου του comedy special «Uncle Stav» στο Netflix, το οποίο γυρίστηκε στο Lyric Theater της γενέτειράς του, της Βαλτιμόρης. Πρόκειται για έναν χώρο με ιδιαίτερη προσωπική σημασία για τον ίδιο, καθώς εκεί είχε παρακολουθήσει στο παρελθόν τον Κρις Ροκ, όταν ακόμη βρισκόταν στα πρώτα στάδια της ενασχόλησής του με την κωμωδία.

«Είχα δει μικρές παραστάσεις stand-up και σκεφτόμουν να το δοκιμάσω», θυμήθηκε. «Το να βλέπω από κοντά αυτό το επίπεδο δεξιοτεχνίας ήταν μια πραγματικά σημαντική στιγμή για μένα. Δεν σκεφτόμουν καν: ‘Μια μέρα θα είμαι εγώ ο βασικός κωμικός εδώ’».

https://www.instagram.com/p/DcGeJHHAV8H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Χαλκιάς δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο stand-up από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, όμως έγινε περισσότερο γνωστός μέσα από το podcast «Cum Town», μαζί με τους Νικ Μάλεν και Άνταμ Φρίντλαντ. Μετά την αποχώρησή του το 2022, η παρουσία του διευρύνθηκε σημαντικά, με το δικό του podcast «Stavvy’s World», αλλά και με εμφανίσεις στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μεταξύ άλλων, συμμετέχει στη νέα ταινία «Tony», έχει εμφανιστεί στη «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου και στη σειρά «Tires» του Netflix, ενώ το 2027 αναμένεται να παίξει στην επόμενη ταινία του Τζαντ Άπατοου.

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε τις οικογενειακές καταβολές και τις εμπειρίες που, όπως ανέφερε, επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την κωμωδία. «Η μητέρα μου ήταν σερβιτόρα σε ελληνικό εστιατόριο και ο πατέρας μου εργολάβος», είπε, αναφερόμενος στα καλοκαίρια που περνούσε στον χώρο εργασίας του πατέρα του.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η καθημερινότητα σε χώρους χειρωνακτικής εργασίας υπήρξε ένα από τα πρώτα «σχολεία» του χιούμορ του. «Οι πιο αστείοι άνθρωποι που έβλεπα ήταν σε κουζίνες ή ήταν εργολάβοι που γνώριζε ο πατέρας μου», σημείωσε. Θυμήθηκε μάλιστα έναν φίλο του πατέρα του να τον πειράζει, κάτι που τον έκανε από μικρό να αντιληφθεί τη δύναμη του χιούμορ απέναντι στην αυθεντία. «Αυτά είναι τα πρώτα σου κωμικά πρότυπα, είτε το γνωρίζεις είτε όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν αυτή τη στιγμή σε κουζίνες και είναι πιο αστείοι από κάθε stand-up κωμικό», ανέφερε.

Stavros Halkias,Aidan Delbis,Yorgos Lanthimos,Emma Stone,Alicia Silverstone,Jesse Plemons

AP

Invision

Ο Χαλκιάς μίλησε επίσης ανοιχτά για το βάρος και την εικόνα του σώματός του, θέματα που αποτελούν σταθερό μέρος της κωμικής του περσόνας. «Η φιλοσοφία μου είναι ότι θέλω να είμαι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής – θέλω να είμαι ο ίδιος άνθρωπος πάνω και κάτω από τη σκηνή», είπε, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα αυτά τον απασχολούν σε όλη του τη ζωή.

Παραδέχθηκε ακόμη ότι η απότομη επαγγελματική επιτυχία συνοδεύτηκε από δυσκολίες στην προσωπική του ζωή και από ανθυγιεινούς τρόπους διαχείρισης της πίεσης των περιοδειών. Το «Uncle Stav», όπως εξήγησε, αποτυπώνει σε σημαντικό βαθμό αυτή την περίοδο. «Αυτό το special είναι η προσπάθειά μου να αντιμετωπίσω τις συνέπειες όσων χρειάστηκαν για να φτάσω σε αυτό το πρώτο επίπεδο φήμης», ανέφερε.

Stavros Halkias,Aidan Delbis,Jesse Plemons

AP

Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για την πολιτική μετατόπιση μέρους της σύγχρονης κωμικής και podcast σκηνής προς τα δεξιά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επιλογές συναδέλφων του τον έχουν ωθήσει να μιλά περισσότερο για πολιτική, παρότι δεν ήταν αυτή η κατεύθυνση που επιδίωκε. «Αισθάνομαι ότι πολλοί από τους συγχρόνους μου με ανάγκασαν να γίνω ρητά πολιτικός με έναν τρόπο που δεν με ενδιαφέρει», ανέφερε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αρκετοί από αυτούς είναι φίλοι του.

Ο Χαλκιάς υπερασπίστηκε, τέλος, την παραδοσιακά αντιεξουσιαστική διάσταση του stand-up. «Δεν μου αρέσει η αντίληψη ότι πρόκειται για μια δεξιά μορφή τέχνης. Αυτό είναι πραγματικά καινούργιο», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να μετατρέψει το podcast του σε χώρο πολιτικών αντιπαραθέσεων. «Είμαι κωμικός», τόνισε. «Αγαπώ το stand-up περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

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