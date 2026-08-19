Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Αρκαδίας

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Αρκαδίας.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

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