Σκάνδαλο μεγατόνων στο Χάρβαρντ: 53 εκατ. δολάρια αποζημιώσεις για πώληση πτωμάτων στη μαύρη αγορά!

Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφώνησε να καταβάλει 53 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγές που κατέθεσαν οικογένειες, οι οποίες κατηγορούν το πανεπιστήμιο ότι διαχειρίστηκε με αμέλεια τις σορούς αγαπημένων τους προσώπων που είχαν δωρηθεί στην ιατρική σχολή και των οποίων μέλη πωλήθηκαν στη συνέχεια στη μαύρη αγορά από τον πρώην υπεύθυνο του νεκροτομείου.

Η προτεινόμενη ομαδική δικαστική συμφωνία κατατέθηκε τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, σε πολιτειακό δικαστήριο της Βοστώνης και θα διευθετήσει τις αγωγές που ασκήθηκαν κατά του ιδρύματος μετά τη σύλληψη, το 2023, του Cedric Lodge, πρώην υπεύθυνου του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ. Την Τρίτη, δικαστής πολιτειακού δικαστηρίου της Βοστώνης έδωσε προκαταρκτική έγκριση στο σχέδιο διακανονισμού.

Ο Lodge, ο οποίος εργαζόταν στο νεκροτομείο του Χάρβαρντ για σχεδόν τρεις δεκαετίες, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο από ομοσπονδιακό δικαστή σε οκτώ χρόνια φυλάκιση για την κλοπή και πώληση οργάνων και άλλων μελών από σορούς που είχαν δωρηθεί στο πανεπιστήμιο για ιατρική έρευνα και εκπαίδευση.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι από το 2018 έκλεβε μέλη από σορούς, μεταξύ των οποίων κεφάλια, πρόσωπα, εγκεφάλους, δέρμα και χέρια, και τα μετέφερε από το νεκροτομείο του Χάρβαρντ στη Βοστώνη στο σπίτι του στο Goffstown του Νιου Χάμσαϊρ, όπου τα πουλούσε μαζί με τη σύζυγό του. Οι ερευνητές τόνισαν ότι τα μέλη αφαιρούνταν χωρίς τη γνώση ή την άδεια του εργοδότη, του δωρητή ή της οικογένειας του δωρητή και στη συνέχεια αποστέλλονταν σε αγοραστές σε άλλες πολιτείες.

Δεκάδες συγγενείς ανθρώπων των οποίων οι σοροί είχαν δωρηθεί στο Χάρβαρντ κατέθεσαν αγωγές, κατηγορώντας το πανεπιστήμιο για αμέλεια και υποστηρίζοντας ότι έκλεισε τα μάτια στη μακροχρόνια παράνομη δράση του Lodge, έως ότου αυτός παραπεμφθεί σε δίκη το 2023.

Ένας πολιτειακός δικαστής είχε αρχικά απορρίψει τις υποθέσεις, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης τις επανέφερε τον Οκτώβριο, κρίνοντας ότι οι ενάγοντες είχαν επαρκείς λόγους να υποστηρίζουν πως το Χάρβαρντ δεν ενήργησε καλόπιστα κατά τη διαχείριση των σορών, η «φρικτή και αναξιοπρεπής μεταχείριση» των οποίων συνεχιζόταν για χρόνια.

Ο George Daley, κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, και ο Bernard Chang, κοσμήτορας ιατρικής εκπαίδευσης, ανέφεραν σε μήνυμά τους προς την πανεπιστημιακή κοινότητα τη Δευτέρα ότι η συμπεριφορά του Lodge ήταν «απεχθής, αποτρόπαια και μια κατάφωρη προδοσία των αξιών μας ως ιατρικής κοινότητας». Παράλληλα, εξέφρασαν τη «βαθιά θλίψη και ενσυναίσθησή» τους προς τις οικογένειες των δωρητών που ενδέχεται να επηρεάστηκαν.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία δύο ταμείων ομαδικού διακανονισμού, συνολικού ύψους 53 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Χάρβαρντ δήλωσε ότι η διαδικασία διανομής των χρημάτων στις δικαιούχες οικογένειες αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Όπως ανέφεραν, η συμφωνία, πέρα από την οικονομική αποζημίωση, περιλαμβάνει τη δέσμευση της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ να απευθύνει μήνυμα στις οικογένειες μέσω ζωντανής διαδικτυακής εκδήλωσης, επιβεβαιώνοντας ότι «οι εγκληματικές πράξεις του Lodge ήταν ηθικά καταδικαστέες». Η σχολή δεσμεύεται επίσης να παρουσιάσει στις οικογένειες τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο πρόγραμμα δωρεάς οργάνων.

Η σύζυγος του Lodge, Denise, είχε καταδικαστεί προηγουμένως σε ένα έτος φυλάκισης. Επιπλέον, έξι ακόμη συνεργοί, οι οποίοι αγόραζαν ανθρώπινα μέλη από τον Lodge, δήλωσαν ένοχοι και καταδικάστηκαν.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, η Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ θα δημιουργήσει επίσης ετήσια υποτροφία οικονομικής βοήθειας για φοιτητές ιατρικής, προς τιμήν όλων των ανθρώπων που δώρισαν το σώμα τους στην ανατομική εκπαίδευση και έρευνα.