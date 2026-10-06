Θρίλερ στη Μεσαρά: 51χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι στην αδελφή και τον σύζυγό της

Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε χωριό της Μεσαράς, με μια 51χρονη γυναίκα να συλλαμβάνεται μετά από καταγγελία για επίθεση σε βάρος της αδελφής της και του συζύγου της.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας