Θρίλερ στη Μεσαρά: 51χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι στην αδελφή και τον σύζυγό της
Το επεισόδιο σημειώθηκε στο σπίτι των γονιών των δύο αδελφών, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία, η 51χρονη φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ
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Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε χωριό της Μεσαράς, με μια 51χρονη γυναίκα να συλλαμβάνεται μετά από καταγγελία για επίθεση σε βάρος της αδελφής της και του συζύγου της.
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