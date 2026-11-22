Snapshot Ένα κύκλωμα πλαστών έργων τέχνης με φερόμενο εγκέφαλο έναν αρχιμανδρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία.

Ο 49χρονος αρχιμανδρίτης που ζει στη Φλόριντα πωλούσε πλαστά έργα του Γιώργου Μπουζιάνη μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Συνελήφθη ένας 44χρονος που λειτουργούσε για λογαριασμό του αρχιμανδρίτη και βρέθηκαν στην κατοχή του έξι πλαστογραφημένοι πίνακες αξίας 5.150 ευρώ.

Συνολικά εντοπίστηκαν 35 πλαστά έργα τέχνης με εκτιμώμενη αξία 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Snapshot powered by AI

Αρχιμανδρίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες κρύβεται πίσω από το κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 49χρονο ο οποίος ζει στη Φλόριντα των ΗΠΑ και υπηρετεί ως αρχιμανδρίτης. Ο άνδρας φέρεται να πωλούσε μέσω πλατφόρμας στο διαδίκτυο, πλαστά έργα τέχνης τα οποία αποδίδονταν στον Γιώργο Μπουζιάνη, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες εκφραστές του εξπρεσιονισμού.

Οι Αρχές εντόπισαν δύο αγγελίες στο διαδίκτυο στις αρχές Οκτωβρίου, που έθεσαν την οργάνωση στο στόχαστρο των ελέγχων και οδήγησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του αρχιμανδρίτη.

Όπως αναφέρθηκε στο MEGA, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι γνώριζε τον 49χρονο από το 2014 και ότι εκείνος του είχε ζητήσει να παραλάβει τους πίνακες από το σπίτι του. Του απέδωσε επίσης τον λογαριασμό από τον οποίο είχαν αναρτηθεί οι αγγελίες στο διαδίκτυο.

Ύστερα από τις έρευνες, εντοπίστηκαν έξι πίνακες στην κατοχή του 44χρονου, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα πωλούνταν στην τιμή των 5.150 ευρώ.

Συνολικά εντοπίστηκαν 35 έργα τέχνης, τα οποία αν είχαν πωληθεί, η αξία τους θα άγγιζε το 1,7 εκατομμύριο ευρώ. Όλα τα έργα αξιολογήθηκαν πλαστά. Από τις έρευνες σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-35- έργα τέχνης αποδιδόμενα σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες,

-2.750- ευρώ,

-97- χρυσές λίρες,

-4- χρυσά γαλλικά νομίσματα και

-2- πολύτιμοι λίθοι.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή σήμερα, Κυριακή, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

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