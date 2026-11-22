Snapshot Τα κυκλώματα φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκαν σε έναν μήνα προκάλεσαν οικονομική ζημιά περίπου 113,2 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Τέσσερις λογιστές, δύο τραπεζικοί υπάλληλοι και συνεργοί οργάνωσαν απάτη με εικονικά τιμολόγια και εταιρείες-βιτρίνες, αποκρύπτοντας φορολογητέα έσοδα 28 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι μηχανισμοί λειτουργούσαν ανενόχλητοι για χρόνια, αφήνοντας τεράστιες «τρύπες» στα δημόσια ταμεία που καλούνται να καλύψουν οι συνεπείς φορολογούμενοι.

Τα κυκλώματα χρησιμοποιούσαν πλαστά τιμολόγια και απλήρωτους φόρους για να συσσωρεύουν κέρδη εις βάρος του Δημοσίου.

Η αποκάλυψη της απάτης έγινε με έρευνα που ξεκίνησε από καταγγελίες και εντοπίστηκε στρατηγείο σε καφενείο στην Ομόνοια. Snapshot powered by AI

Εικονικές εταιρείες, πλαστά τιμολόγια, απλήρωτοι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές εκατομμυρίων. Κυκλώματα που φέρονται να πλούτιζαν, αφήνοντας πίσω τους τεράστιες «τρύπες» στα δημόσια ταμεία, με τον λογαριασμό να πληρώνουν οι συνεπείς φορολογούμενοι…

Πώς στήθηκαν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί; Πόσα χρόνια λειτουργούσαν ανενόχλητοι; Ποιος έλεγχε τις εταιρείες-φαντάσματα, τις ύποπτες συναλλαγές και τις διαδρομές του χρήματος;

Με στρατηγείο ένα καφενείο στην Ομόνοια, τέσσερις λογιστές, δύο τραπεζικοί υπάλληλοι και συνεργοί-αχυράνθρωποι φέρονται να είχαν στήσει απάτη εκατομμυρίων, αποκρύπτοντας φορολογητέα έσοδα ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ.

Πώς δρούσαν; Είχαν οκτώ εταιρείες-βιτρίνες και διακινούσαν εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να αποκρύπτουν φορολογητέα έσοδα.

«Το περιστατικό έγινε στις 20-03-2026. Ο σύντροφός μου μού είπε ότι επιθυμεί να υποβάλω εγώ τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κάποιων νομικών προσώπων, εταιρειών με τις οποίες σχετίζεται ο σύντροφός μου. Αφού τον ρώτησα γιατί θέλει να υποβάλω εγώ τις δηλώσεις, μου είπε ότι, αν το κάνω, θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί, περίπου 5.000 ευρώ.»

Και κάπως έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αδικίας… Κάποιοι δεν πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές που τους αναλογούν, κάποιοι άλλοι συσσωρεύουν εκατομμύρια σε βάρος του Δημοσίου και ο λογαριασμός μεταφέρεται στους πολίτες που πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους.

Συνολικά, τα κυκλώματα που εξάρθρωσαν οι Αρχές μέσα σε έναν μήνα, είχα προκαλέσει οικονομική ζημιά που φτάνει περίπου τα 113,2 εκατομμύρια ευρώ.