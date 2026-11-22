Snapshot Η διάθεση των χριστουγεννιάτικων ελάτων ξεκινά στις 28 Νοεμβρίου με μικρή αύξηση τιμών λόγω γενικευμένης ακρίβειας.

Οι τιμές αυξάνονται περίπου κατά 10 ευρώ, με τα δέντρα 2,5 μέτρων να κοστίζουν 60 ευρώ και τα 3 μέτρων 70-80 ευρώ.

Τα έλατα προέρχονται αποκλειστικά από καλλιέργειες στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και όχι από δάση.

Στον Ταξιάρχη έχουν κοπεί φέτος συνολικά 32.000 έλατα για την ελληνική αγορά.

Τα φυσικά έλατα διατηρούνται πάνω από 40 μέρες και μπορούν να διατηρηθούν περισσότερο με ειδικές βάσεις νερού. Snapshot powered by AI

Αυξημένες θα είναι φέτος οι τιμές στα χριστουγεννιάτικα έλατα, λόγω της γενικευμένης ακρίβειας επικρατεί στην αγορά.

Μιλώντας στην ΕΡΤnews ο ελατοπαραγωγός από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, Γιώργος Μαλανδρής, εξήγησε ότι η φετινή διάθεση των χριστουγεννιάτικων δέντρων ξεκινά το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με μία μικρή αύξηση στις τιμές.

«Τα προηγούμενα χρόνια προσπαθήσαμε και κρατήσαμε τις αυξήσεις που έγιναν στα πάντα, στο μηδέν. Φέτος θα πάρει λίγο πάνω», εξήγησε.

Συγκεκριμένα, οι τιμές φαίνεται να ανεβαίνουν κατά 10 ευρώ, αναλόγως το μέγεθος του δέντρου. Δηλαδή, για τα δέντρα ύψους 2,50 μέτρων οι τιμή θα κυμανθεί στα 60 ευρώ, από 50 ευρώ που ήταν την περασμένη χρονιά. Αντίστοιχα, η λιανική τιμή για τα δέντρα ύψους τριών μέτρων θα κυμανθεί περίπου στα 70-80 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το χωριό Ταξιάρχης στην Χαλκιδική τροφοδοτεί όλη τη χώρα με φυσικά έλατα που καλλιεργούνται στην περιοχή για το έθιμο των Χριστουγέννων.

Ο κ. Μαλανδρής πρόσθεσε ότι ένα έλατο διατηρείται περισσότερο από 40 μέρες, αλλά υπάρχουν και ειδικές βάσεις νερού που τα βοηθάει να ζήσουν περισσότερο.

Ξεκαθαρίζει επίσης ότι τα έλατα που πωλούνται προέρχονται από καλλιέργειες και όχι από δάση. «Είναι δύσκολη η καλλιέργεια και γι’ αυτό την κάνουν πολύ λίγοι αυτή τη δουλειά. Συνολικά στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής έχουν κοπεί φέτος 32.000 έλατα», όπως ανέφερε.

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