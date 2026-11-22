Snapshot Ένας 16χρονος και συνεργός του εξαπάτησαν 14χρονη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Η 14χρονη πείστηκε τηλεφωνικά από γυναίκα να συγκεντρώσει πολύτιμα αντικείμενα σε σακούλα για τον υποτιθέμενο έλεγχο.

Ο 16χρονος με τον συνεργό του μπήκαν στην πολυκατοικία για να παραλάβουν τη σακούλα με τα τιμαλφή.

Ένοικος της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε την κατάσταση και ενημέρωσε την αστυνομία, που προχώρησε σε συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές με σχηματισθείσα δικογραφία. Snapshot powered by AI

Άλλο ένα περιστατικό απάτης με επιτήδειο που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με θύτη ανήλικο!

Ένας 16χρονος με τη βοήθεια συνεργού μπήκε σε πολυκατοικία της περιοχής για να παραλάβει από μια 14χρονη σακούλα με τιμαλφή που είχε στο σπίτι. Προηγουμένως, μια άγνωστη γυναίκα είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ανήλικη πείθοντάς την ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και ότι έπρεπε να συγκεντρώσει όλα τα πολύτιμα αντικείμενα του σπιτιού μέσα σε μια σακούλα.

Η γυναίκα ήταν σε επικοινωνία με την 14χρονη όταν ο ανήλικος με τον συνεργό του εισήλθαν στη πολυκατοικία για να παραλάβουν τη σακούλα.

Για καλή της τύχη, ένας ένοικος της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο ατόμων και άρχισε να τους κάνει ερωτήσεις. Στη συνέχεια, ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.